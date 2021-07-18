Американські вчені виявили "супер-антитіло" проти коронавірусів

Знахідка вчених допомогла захистити піддослідних хом'яків від зараження SARS-CoV-2. В майбутньому її сподіваються використовувати при створенні вакцин.

Група вчених з Центру дослідження раку Фреда Хатчінсона, розташованого в Сіетлі, виявили антитіло, яке може бути ефективним в боротьбі з SARS-CoV-2 і іншими коронавірусами. Як повідомляє Nature, антитіло S2H97 здатне прикріплятися до доменів коронавірусів і нейтралізувати їх в живих клітинах.

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Всього вчені розглянули 12 антитіл, які були виділені у пацієнтів з SARS-CoV-2 і SARS-CoV. В організмі вони кріпляться до фрагменту білка, який зв'язується з рецепторами на клітинах.

За допомогою одного з них — S2H97 — дослідникам вдалося захистити піддослідних хом'яків від зараження SARS-CoV-2.

"Це найкрутіші антитіла, які ми описали", — зазначив один з авторів роботи, біохімік Тайлер Старр.

На думку вчених, гарантію активності антитіл проти нових мутацій коронавірусу давати все ж не можна, але відкриття дозволить знизити негативний ефект від мутацій. У тому числі це антитіло може бути використано при створенні вакцин.

У той же час в Україні незабаром може початися нова хвиля коронавируса. На думку лікаря-інфекціоніста Вадима Арістова, яку він висловив "Апострофу", це може статися вже через 6-8 тижнів.

"6-8 тижнів — це той період, коли нас накриє нова хвиля. Це може прискоритися, якщо щось станеться: якесь масове святкування. Потяги, в яких люди їдуть подорожувати, можуть бути місцем масового інфікування. Вокзали, де вони очікують, різні дискотеки. Загалом все, що не пов'язане з якісною вентиляцією. Навіть якщо є скупчення людей, наприклад, дискотека, яка проходить під відкритим небом, це теж може бути місцем масового зараження ", — пояснив лікар.

На його погляд, Україна не готова до нової хвилі коронавірусу, як і в минулому році, оскільки "протиепідемічні заходи знаходяться в зародковому стані".

Раніше стало відомо, що штам "Дельта" вже провокує зростання числа заражень коронавирусной інфекцією в світі. Збільшення числа летальних випадків від COVID-19 зафіксовано вперше після 10-тижневого спаду.

Раніше Фокус попереджав, що дельта штам коронавируса може охопити всю Європу до кінця літа. Індійська мутація COVID-19 швидко поширюється серед молоді, а найгірша ситуація в Португалії, Кіпрі та Іспанії. В ЄС закликають прискорити темпи вакцинації, щоб убезпечити людей.