Непривитым от COVID-19 жителям Китая запретят ходить в больницы и супермаркеты, — СМИ

Новые карантинные ограничения будут действовать в 12 из 22 провинций Китая. Власти Поднебесной называют вакцинацию от COVID-19 обязанностью каждого гражданина.

В Китае непривитым от коронавируса людям запретят посещать школы, больницы, супермаркеты и другие общественные места, пишет издание Insider.

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О новых мерах, которые должны заработать с конца июля, объявили 12 из 22 провинций Китая. Ограничения, по мнению местных властей, усилят наблюдение и ограничения для непривитых жителей, когда они попытаются войти в десятки мест общего пользования..

В список закрытых мест для людей, которые не были вакцинированы от COVID-19, также попали тренажерные залы, отели, интернет-кафе, заправочные станции и банки, но точный перечень варьируется от округа к округу.

Управление по предупреждению и контролю эпидемий в чрезвычайных ситуациях назвало вакцинацию от COVID-19 "долгом и обязанностью каждого гражданина" и напомнило, что в других странах наблюдается тяжелая эпидемическая ситуация.

Ответственность за соблюдение ограничений для непривитых граждан будет ложиться на руководство учебных заведений, общественных мест и учреждений.

По данным издания Sohu, в округе Танхэ в провинции Хэнань правительственные учреждения перестанут платить сотрудникам, если они не пройдут вакцинацию от COVID-19, а в провинции Сычуань непривитых граждан будут пускать в общественные места при условии, если на входе они предоставят личные данные.

Правительство Китая пока не ввело обязательную вакцинацию от COVID-19 по всей стране, но подобные ограничения в китайских округах могут позволить достичь уровня иммунизации населения в 80%.

Ранее Фокус сообщал, что ученых из Уханя могут обвинить в утечке COVID-19 и казнить. По данным британских журналистов, власти Китая могут пойти на такой шаг, чтобы "сохранить свое лицо" и показать, что у Пекина нет злых намерений относительно пандемии COVID-19.

Также Фокус рассказывал, что в Китае за полгода сделали 1 млрд прививок от коронавируса. Чтобы повысить интерес к вакцинации, китайские власти раздают вакцинированным яйца, муку и даже разыгрывают квартиры.