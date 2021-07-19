Нещепленим від COVID-19 жителям Китаю заборонять ходити в лікарні та супермаркети, — ЗМІ

Нові карантинні обмеження діятимуть у 12 з 22 провінцій Китаю. Влада Піднебесної називає вакцинацію від COVID-19 обов'язком кожного громадянина.

У Китаї нещепленим від коронавірусу людям заборонять відвідувати школи, лікарні, супермаркети та інші громадські місця, пише видання Insider.

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Про нові заходи, які повинні запрацювати з кінця липня, оголосили 12 з 22 провінцій Китаю. Обмеження, на думку місцевої влади, посилять спостереження та обмеження для нещеплених жителів, коли вони спробують увійти в десятки місць загального користування.

До списку закритих місць для людей, які не були вакциновані від COVID-19, також потрапили тренажерні зали, готелі, інтернет-кафе, заправні станції і банки, але точний перелік варіюється від округу до округу.

Управління з попередження і контролю епідемій в надзвичайних ситуаціях назвало вакцинацію від COVID-19 "боргом та обовʼязком кожного громадянина" і нагадало, що в інших країнах спостерігається важка епідемічна ситуація.

Відповідальність за дотримання обмежень для нещеплених громадян лягатиме на керівництво навчальних закладів, громадських місць та установ.

За даними видання Sohu, в окрузі Танхе в провінції Хенань урядові установи припинять платити співробітникам, якщо вони не пройдуть вакцинацію від COVID-19, а в провінції Сичуань нещеплених громадян пускатимуть в громадські місця за умови, якщо на вході вони нададуть особисті дані.

Уряд Китаю поки не ввів обовʼязкову вакцинацію від COVID-19 по всій країні, але подібні обмеження в китайських округах можуть дозволити досягти рівня імунізації населення у 80%.

Раніше Фокус повідомляв, що вчених з Уханя можуть звинуватити у витоку COVID-19 і стратити. За даними британських журналістів, влада Китаю може піти на такий крок, щоб "зберегти своє обличчя" і показати, що в Пекіна немає злих намірів щодо пандемії COVID-19.

Також Фокус розповідав, що в Китаї за півроку зробили 1 млрд щеплень від коронавірусу. Щоб підвищити інтерес до вакцинації, китайська влада роздає вакцинованим яйця, борошно і навіть розігрує квартири.