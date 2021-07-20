В Мали временного президента пытались зарезать в мечети на Курбан-байрам

Нападавших в мечети на временного президента было двое. После попытки покушения Ассими Гойту увезли в неизвестном направлении.

В столице Мали после молитвы Курбан-байрам совершено вооруженное покушение на временного президента страны Ассими Гойту, сообщает пресс-служба президентского офиса.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Нападение произошло во вторник, 20 июля, в Большой мечети в Бамако.

Злоумышленник, вооруженный ножом, был обезврежен после попытки покушения на временного президента Мали Ассими Гойту.

"Попытка ножевого нападения на президента переходного периода полковника Ассими Гойта в большой мечети Бамако. Злоумышленник был немедленно подавлен личной охраной. Расследование продолжается", — говорится в сообщении.

Агентство AFP сообщает, что нападавших было двое. Журналист агентства стал свидетелем покушения в мечети в Бамако, а после нападения временного президента Ассими Гойта увезли в неизвестном направлении.

Телеканал RFI, ссылаясь на свои источники, сообщает, что Ассими Гойту после неудачного покушения в мечети вывезли в военный лагерь Кати, который находится за пределами Бамако. Неизвестные с ножом напали на временного президента в момент, когда имам направлял верующих за пределы мечети для ритуального жертвоприношения животных.

Ранее Фокус рассказывал, что в Мали произошел военный переворот. Новым временным президентом страны по решению ее верховного суда стал 38-летний командир спецназа Ассими Гойта, возглавивший военный переворот в Мали.

Также Фокус сообщал, что в Мали арестовали руководство страны после военного переворота. Временный президент Мали Ба Ндау, премьер-министр Моктар Уан и министр обороны страны Сулейман Дукур были доставлены на военную базу возле столицы страны Бамако. Арест произошел после того, как власти страны попытались ослабить влияние военных в правительстве Мали.