У Малі тимчасового президента намагалися зарізати в мечеті на Курбан-байрам

Нападників у мечеті на тимчасового президента було двоє. Після спроби замаху Ассімі Гойту відвезли в невідомому напрямку.

У столиці Малі після молитви в Курбан-байрі було скоєно збройний замах на тимчасового президента країни Ассімі Гойту, повідомляє пресслужба президентського офісу.

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Напад стався у вівторок, 20 липня, у Великій мечеті в Бамако.

Зловмисник, озброєний ножем, був знешкоджений після спроби замаху на тимчасового президента Малі Ассімі Гойту.

"Спроба ножового нападу на президента перехідного періоду полковника Ассімі Гойту у великій мечеті Бамако. Зловмисник був негайно знешкоджений особистою охороною. Розслідування триває", — йдеться в повідомленні.

Агентство AFP повідомляє, що нападників було двоє. Журналіст агентства став свідком замаху в мечеті в Бамако, а після нападу тимчасового президента Ассімі Гойту відвезли в невідомому напрямку.

Телеканал RFI, посилаючись на свої джерела, повідомляє, що Ассімі Гойту після невдалого замаху в мечеті вивезли на військовий табір Каті, який розташований за межами Бамако. Невідомі з ножем напали на тимчасового президента в момент, коли імам направляв вірян за межі мечеті для ритуального жертвопринесення тварин.

Раніше Фокус розповідав, що в Малі стався військовий переворот. Новим тимчасовим президентом країни за рішенням її верховного суду став 38-річний командир спецназу Ассімі Гойта, який очолив військовий переворот у Малі.

Також Фокус повідомляв, що в Малі заарештували керівництво країни після військового перевороту. Тимчасовий президент Малі Ба Ндау, премʼєр-міністр Моктар Уан і міністр оборони країни Сулейман Дукур були доставлені на військову базу біля столиці країни Бамако. Арешт відбувся після того, як влада країни спробувала послабити вплив військових в уряді Малі.