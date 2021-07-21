Байден полностью сдался Путину, – сенатор Круз

Тед Круз назвал соглашение по "Северному потоку-2" геополитической катастрофой для США.

Заключенная между США и ФРГ сделка по российскому газопроводу "Северный поток-2" станет геополитической катастрофой для США и полной победой для России.

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Об этом на своем персональном сайте заявил сенатор от Республиканской партии США Тед Круз.

"Если отчеты и детали сделки (по "Северному потоку-2", – Ред.) верны, это станет геополитической победой для Путина на несколько поколений вперед и катастрофой для США и наших союзников", – заявил он.

По мнению сенатора, президент США Джо Байден бросил вызов законам США и "полностью сдался" президенту РФ Владимиру Путину.

"Спустя десятилетия российские диктаторы по-прежнему будут пожинать миллиарды от подарка Байдена, а Европа по-прежнему будет подвергаться российскому энергетическому шантажу. Мы всегда знали, что Байден в постели с Путиным, а теперь они обнимаются", – добавил Тед Круз.

Ранее сообщалось, что представители администрации президента США Джо Байдена призывали официальный Киев воздержаться от критики будущего соглашения с ФРГ по "Северному потоку-2".

Также известно, что президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Ангела Меркель так и не огласили, что будет после достройки "Северного потока-2", переложив все решения на президента США.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время своего визита в США планирует обсудить с американским лидером Джо Байденом сразу несколько блоков вопросов, в том числе и по "Северному потоку-2".