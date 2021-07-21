Байден повністю здався Путіну, — сенатор Круз

Тед Круз назвав угоду щодо "Північного потоку-2" геополітичною катастрофою для США.

Укладена між США та ФРН угода щодо російського газопроводу "Північний потік-2" стане геополітичною катастрофою для США і повною перемогою для Росії.

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Про це на своєму персональному сайті заявив сенатор від Республіканської партії США Тед Круз.

"Якщо звіти і деталі угоди (щодо "Північного потоку-2 ", — Ред.) правильні, це стане геополітичною перемогою для Путіна на кілька поколінь вперед і катастрофою для США і наших союзників", — заявив він.

На думку сенатора, президент США Джо Байден кинув виклик законам США і "повністю здався" президенту РФ Володимиру Путіну.

"Через десятиліття російські диктатори як і раніше пожинатимуть мільярди від подарунка Байдена, а Європа як і раніше буде піддаватися російському енергетичному шантажу. Ми завжди знали, що Байден у ліжку з Путіним, а тепер вони обнімаються", — додав Тед Круз.

Раніше повідомлялося, що представники адміністрації президента США Джо Байдена закликали офіційний Київ утриматися від критики майбутньої угоди з ФРН щодо "Північного потоку-2".

Також відомо, що президент України Володимир Зеленський і канцлерка ФРН Ангела Меркель так і не оголосили, що буде після добудови "Північного потоку-2", переклавши всі рішення на президента США.

Зі свого боку, президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час свого візиту в США планує обговорити з американським лідером Джо Байденом відразу кілька блоків питань, зокрема й щодо "Північного потоку-2".