Зеленський розповів, які питання хоче обговорити з Байденом під час візиту в США

Як розповів український лідер, у ході візиту з Байденом обговорять відразу кілька блоків питань, серед яких оборона і "Північний потік-2".

У четвер, 24 червня, президент України Володимир Зеленський дав велике інтервʼю журналістам. У ході спілкування він розповів, які питання хоче порушити під час візиту в США і зустрічі з американським лідером Джо Байденом.

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"Є кілька блоків, які ми повинні обговорити. Щодо безпеки, оборонного контракту, меморандуму між нашими країнами, "Північного потоку", Донбасу, Криму, безпеки на чорноморському, азовського узбережжя, питання українського флоту", — перерахував глава держави під час інтервʼю телеканалу "1 + 1".

Крім того, глава держави планує обговорити з американським лідером питання збільшення оборонних постачань.

Також він прокоментував інформацію про те, що США нібито заморозили надання військової допомоги Україні.

"Це неправда. Уже є офіційна відповідь Білого дому, де вони говорять відкрито, що це чистий фейк. До речі, я не знаю, звідки він: з Росії чи України", — заявив президент.

Раніше повідомлялося, що зустріч Володимира Зеленського і Джо Байдена має відбутися в кінці липня.

Також відомо, що Зеленський хоче почути від глави Білого дому конкретику щодо отримання ПДЧ в НАТО.

Крім того, Зеленський зазначив, що для нього є очікуваними слова Байдена "нормалізація, стабілізація і передбачуваність", які той сказав напередодні зустрічі з Путіним.