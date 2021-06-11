Зеленський зустрінеться з Байденом у кінці липня, — Кулеба

Конкретна дата повноцінних переговорів лідерів двох країн поки на стадії узгодження, повідомив голова МЗС.

Зустріч президента України Володимира Зеленського і президента США Джо Байдена має відбутися в кінці липня.

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Про це в п'ятницю, 11 червня в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба.

"Обговорюється дата в кінці липня, це буде повноцінний офіційний візит президента України в США", — поінформував він.

За словами Кулеби, під час візиту в США Зеленський планує зустрітися не тільки з Байденом, запланована ще низка заходів за участю голови української держави.

"Буде дуже велика делегація, тому що великий порядок денний і багато питань. Ми дуже ретельно готуємо цей візит, уже працюємо над ключовими елементами програми. Працюємо над ключовими домовленостями, тому що в Зеленського така установка: "Ми не займаємося політичним туризмом, ми не їздимо просто так, ми їздимо за результатами", — розповів Дмитро Кулеба.

Відео з 21.28 (час у лівому нижньому кутку):

[ + – ] Прямий ефір з Дмитром Кулебою

Нагадаємо, під час телефонної розмови, що відбулася 7 червня, президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський обговорили ряд питань, у тому числі — ситуацію на Донбасі і вздовж українсько-російського кордону.

Також повідомлялося, що Володимир Зеленський "здивований і розчарований" останнім рішенням Джо Байдена про відмову санкцій щодо компанії Nord Stream 2 AG, що є оператором проекту газопроводу "Північний потік — 2".

Фокус писав про те, що Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, під час якої обговорив з ним російську агресію.