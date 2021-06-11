Зеленский встретится с Байденом в конце июля, – Кулеба

Конкретная дата полноценных переговоров лидеров двух стран пока на стадии согласования, сообщил глава МИД.

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена должна состояться в конце июля.

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Об этом в пятницу, 11 июня в эфире телеканала "Украина 24" сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Обсуждается дата в конце июля, это будет полноценный официальный визит президента Украины в США", – проинформировал он.

По словам Кулебы, во время визита в США Зеленский планирует встретиться не только с Байденом, запланирован еще ряд мероприятий с участием главы украинского государства.

"Будет очень большая делегация, потому что обширная повестка дня и много вопросов. Мы очень тщательно готовим этот визит, уже работаем над ключевыми элементами программы. Работаем над ключевыми договоренностями, потому что у Зеленского такая установка: "Мы не занимаемся политическим туризмом, не ездим просто так, мы ездим за результатами", – рассказал Дмитрий Кулеба.

Видео с 21.28 (часы в левом нижнем углу):

[ + – ] Прямой эфир с Дмитрием Кулебой

Напомним, во время телефонного разговора, состоявшегося 7 июня, президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский обсудили ряд вопросов, в том числе – ситуацию на Донбассе и вдоль украинско-российской границы.

Также сообщалось, что Владимир Зеленский "удивлен и разочарован" последним решением Джо Байдена об отказе санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG, являющейся оператором проекта газопровода "Северный поток – 2".

Фокус писал о том, что Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, во время которого обговорил с ним российскую агрессию.