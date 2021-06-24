Зеленский рассказал, какие вопросы хочет обсудить с Байденом во время визита в США

Как рассказал украинский лидер, в ходе визита с Байденом обсудят сразу несколько блоков вопросов, среди которых оборона и "Северный поток-2".

В четверг, 24 июня, президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью журналистам. В ходе общения он рассказал, какие вопросы хочет поднять во время визита в США и встречи с американским лидером Джо Байденом.

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"Есть несколько блоков, которые мы должны обсудить. По безопасности, оборонному контракту, меморандуму между нашими странами, "Северному потоку", Донбассу, Крыму, безопасности на черноморском, азовском побережьях, вопрос украинского флота", – перечислил глава государства во время интервью телеканалу "1+1".

Кроме того, глава государства планирует обсудить с американским лидером вопрос увеличения оборонных поставок.

Также он прокомментировал информацию о том, что США якобы заморозили предоставление военной помощи Украине.

"Это неправда. Уже есть официальный ответ Белого дома, где они говорят открыто, что это чистый фейк. Кстати, я не знаю, откуда он: из России или Украины", – заявил президент.

Ранее сообщалось, что встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена должна состояться в конце июля.

Также известно, что Зеленский хочет услышать от главы Белого дома конкретику по получению ПДЧ в НАТО.

Кроме того, Зеленский отметил, что для него являются ожидаемыми слова Байдена "нормализация, стабилизация и предсказуемость", которые тот сказал в преддверии встречи с Путиным.