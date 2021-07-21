"Стреляли в спину": в Беларуси показали, как литовские пограничники прогоняют мигрантов (видео)

Официальный Минск называет поведение пограничников "фашистским". В Литве же уверяют: в июле число нелегалов из Беларуси перевалило за полторы тысячи.

Белорусский провластный Telegram-канал "Желтые сливы" опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлен момент стрельбы литовских пограничников на границе с Беларусью по мигрантам из стран Ближнего востока.

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В описании к видео говорится, что кадры сделаны в ночь на 19 июля.

"На 16-секундном видео слышна стрельба и видно, как люди, пригибаясь, перебегают контрольно-следовую полосу в сторону Беларуси. Именно в эту ночь литовские власти по-фашистски — с издевательствами, насилием, угрозами жизни и стрельбой в спину — выгнали группу мигрантов из Ирака на территорию нашей страны", — говорится в сообщении.

Далее говорится, что власти Литвы пытались опровергнуть вышеупомянутую информацию, однако "их слова оказались ложью", поскольку теперь имеется "документальное подтверждение нацистской выходки властей соседней страны".

На инцидент отреагировал президент Беларуси Александр Лукашенко. Он вступился за мигрантов, также отметив, что литовские пограничники вели себя, "как фашисты".

"Вывели их (мигрантов, – Фокус) на белорусско-литовскую границу, поставили впереди, как фашисты, помните, в наступление брали мирных жителей и посылали впереди себя. Вот точно так они выстроили эти 26 человек и погнали через границу, открыв стрельбу поверх голов", — заявил глава государства.

По словам Лукашенко, среди тех, в сторону кого стреляли, была также беременная женщина.

"Она что, угрозу представляла Литве и Евросоюзу? Да нет, она бежала от войны, которую они развязали на Ближнем востоке", — отметил президент.

В то же время, как утверждает Министерство внутренних дел Литвы, за 19 июля были задержаны 32 мигранта, которые незаконно проникли в страну с территории Беларуси.

Притом в июле, как утверждается, из Беларуси в Литву незаконно прибыли более полуторы тысяч человек. Всего в этом году на границе с Беларусью задержали 2 228 нелегальных мигрантов. Большую часть задержанных составляют граждане Ирака — 1 215 человек. Среди нелегалов – 182 конголезца, 123 камерунца, 78 гвинейцев, 74 иранца, 69 сирийцев и афганцев, 68 россиян и другие. граждане.

Правоохранители утверждают, что большая часть задержанных стремилось попасть через Литву в страны Западной Европы.

"В связи со значительным увеличением количества таких случаев ГПГ усилила безопасность границы с Беларусью. Помимо различных организационных мероприятий, к этому участку были прикомандированы должностные лица из других подразделений и выделены дополнительные технические ресурсы. Кроме того, пограничникам помогали силы других литовских учреждений, включая армию, а также должностные лица Европейского агентства пограничной и береговой охраны FRONTEX и Эстонии", – говорится в сообщении МВД Литвы.

Ранее сообщалось, что литовская армия начала установку ограждения из колючей проволоки на границе с Беларусью. Ограждение начали прокладывать для большего контроля за потоком нелегальных мигрантов. В Минобороны Литвы надеются, что такое решение позволит патрулям пограничников и военным быстрее реагировать на нарушителей.

Литва напрямую обвиняет своего соседа в организации пересечения границы мигрантами. Во время визита в Польшу 11 июля президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Вильнюс "не позволит белорусскому режиму использовать мигрантов в качестве политического оружия".Глава государства на встрече со своим польской коллегой Анджеем Дудой подчеркнул, что необходимо укреплять восточную границу ЕС путем эффективного предотвращения незаконных миграционных потоков из Беларуси.