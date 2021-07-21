"Стріляли в спину": у Білорусі показали, як литовські прикордонники проганяють мігрантів (відео)

Офіційний Мінськ називає поведінку прикордонників "фашистською". У Литві ж запевняють: у липні число нелегалів з Білорусі перевалило за півтори тисячі.

Білоруський провладний Telegram-канал "Жовті сливи" опублікував відео, на якому, як стверджується, зображений момент стрілянини литовських прикордонників на кордоні з Білоруссю по мігрантах з країн Близького сходу.

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В описі до відео йдеться, що кадри зроблені в ніч на 19 липня.

"На 16-секундному відео чути стрілянину і видно, як люди, пригинаючись, перебігають контрольно-слідову смугу в бік Білорусі. Саме в цю ніч литовська влада по-фашистськи — зі знущаннями, насильством, погрозами життю і стріляниною в спину — вигнала групу мігрантів з Іраку на територію нашої країни", — йдеться в повідомленні.

Далі йдеться про те, що влада Литви намагалася спростувати вищезгадану інформацію, проте "їхні слова виявилися брехнею", оскільки тепер є "документальне підтвердження нацистської витівки влади сусідньої країни".

На інцидент відреагував президент Білорусі Олександр Лукашенко. Він заступився за мігрантів, також зазначивши, що литовські прикордонники поводили себе, "як фашисти".

"Вивели їх (мігрантів, — Фокус) на білорусько-литовський кордон, поставили попереду, як фашисти, памʼятайте, у наступ брали мирних жителів і посилали попереду себе. Ось точно так вони вибудували ці 26 чоловік і погнали через кордон, відкривши стрілянину поверх голів", — заявив глава держави.

За словами Лукашенка, серед тих, у сторону кого стріляли, була також вагітна жінка.

"Вона що, загрозу представляла Литві та Євросоюзу? Та ні, вона втекла від війни, яку вони розвʼязали на Близькому сході", — зазначив президент.

У той же час, як стверджує Міністерство внутрішніх справ Литви, за 19 липня були затримані 32 мігранти, які незаконно проникли в країну з території Білорусі.

При тому в липні, як стверджується, з Білорусі до Литви незаконно прибули понад півтори тисячі осіб. Усього в цьому році на кордоні з Білоруссю затримали 2 228 нелегальних мігрантів. Більшу частину затриманих становлять громадяни Іраку — 1 215 осіб. Серед нелегалів — 182 конголезці, 123 камерунці, 78 гвінейців, 74 іранці, 69 сирійців і афганців, 68 росіян та інші.

Правоохоронці стверджують, що велика частина затриманих прагнула потрапити через Литву в країни Західної Європи.

"У звʼязку зі значним збільшенням кількості таких випадків ДПК посилив безпеку кордону з Білоруссю. Крім різних організаційних заходів, до цієї ділянки були відіслані посадові особи з інших підрозділів і виділені додаткові технічні ресурси. Крім того, прикордонникам допомагали сили інших литовських установ, включаючи армію, а також посадові особи Європейського агентства прикордонної і берегової охорони FRONTEX та Естонії", — йдеться в повідомленні МВС Литви.

Раніше повідомлялося, що литовська армія почала установку огорожі з колючого дроту на кордоні з Білоруссю. Огорожу почали прокладати для більшого контролю за потоком нелегальних мігрантів. У Міноборони Литви сподіваються, що таке рішення дозволить патрулям прикордонників і військовим швидше реагувати на порушників.

Литва безпосередньо звинувачує свого сусіда в організації перетину кордону мігрантами. Під час візиту в Польщу 11 липня президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Вільнюс "не дозволить білоруському режиму використовувати мігрантів у ролі політичної зброї" .Глава держави на зустрічі зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою підкреслив, що необхідно зміцнювати східний кордон ЄС шляхом ефективного запобігання незаконним міграційним потокам з Білорусі.