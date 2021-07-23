Похороны убитого президента Гаити стали поводом для массовых беспорядков (фото)

Насилие – это единственный способ добиться "справедливости для Жовенеля", говорят сторонники убитого президента.

В четверг, 22 июля, состоялась поминальная месса по убитому президенту Гаити Жовенелю Моизу. Священник сказал скорбящим, что в стране проливается слишком много крови, власти предупреждали о новых вспышках насилия перед похоронами.

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Об этом говорится в материале, опубликованном Al Jazeera.

Преподобный Жан-Жиль Сем разговаривал с десятками людей в белых футболках, на который был изображен Моиз.

[ + – ] Фото: Ricardo Arduengo, Joseph Odelyn

"Убийства и похищения людей должны прекратиться", – сказал он, отметив, что больше всего страдают бедные сообщества. "Все устали", – добавил священник.

Месса проходила в северном прибрежном городе Кап-Аитьен. Собор был заполнен наполовину, поскольку официальные лица предупредили о возможном насилии и вероятности отмены других мероприятий, запланированных на более позднее время.

[ + – ] Вдова убитого президента Мартин Моиз

Сторонники Моиза в ходе мессы выкрикивали обвинения "элите Гаити" в убийстве президента.

Джон Джови стоял у собора группой мужчин и угрожал еще большим насилием, если на церемонии появятся богатые люди из столицы Порт-о-Пренса.

"Мы просим их не приходить на похороны, – сказал он. – Если они придут, мы им головы отрубим. Мы вытащим оружие из укрытия. Мы хотим справедливости для Моиза".

Мэр Кап-Аитьена прибыла в собор с усиленной охраной.

Демонстрации после мессы ​​переросли в беспорядки: протестующие стреляли в воздух, бросали камни и опрокидывали тяжелые бетонные баррикады рядом с берегом моря.

Тяжело вооруженный полицейский конвой с неизвестными официальными лицами прорвался через баррикаду из пылающих шин, установленную в конце моста. Одна машина перевернулась, но другие продолжили свой путь.

Дэвид Дэниел, стоя в дверях своего ресторана, наблюдал за происходящим. Он сказал, что не думает, что это приведет к чему-нибудь продуктивному. "Насилие было на Гаити всегда, поэтому я не думаю, что оно что-то изменит", – пояснил он.

Некоторые люди оставили записи в книге соболезнований, которую мэрия установила возле собора. "Мой президент. Иди с миром. Бог видит все. Боритесь за перемены", – написал Луи Джадлин, 36-летний безработный электрик и отец двоих детей.

Месса была проведена на следующий день после вспышки насилия в городе Квартале-Морен, расположенном между Кап-Аитьеном и родным городом Моиза. Журналисты видели тело мужчины, который, по словам очевидцев, был убит во время протестов, организованных вооруженными людьми, которые заблокировали дороги большими камнями и горящими покрышками.

Местные СМИ сообщили о сожжении ночью моста, соединяющего два населенных пункта.

"Это единственный способ требовать справедливости, – сказал о насилии Орелиен Стэнли, сторонник Моиза. – Если мы не добьемся справедливости для Жовенеля, мы сделаем все возможное, чтобы похороны не состоялись".

Частные похороны Моиза запланированы на пятницу, 23 июля.

Власти продолжают расследование убийства президента, произошедшего 7 июля.

Начальник полиции Гаити Леон Шарль заявил, что арестованы 26 подозреваемых, в том числе трое полицейских и 18 бывших колумбийских солдат. Еще семь высокопоставленных полицейских были задержаны, но официально не арестованы, поскольку власти выясняют, почему при нападении никто из сотрудников службы безопасности президента не пострадал.

Напомним, ранее Фокус рассказывал, что известно об убийстве президента Гаити.

Подозреваемые в убийстве сообщили полиции новые детали покушения.