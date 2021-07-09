"Убивать не хотели". Новые детали покушения на президента Гаити

В президента попали 12 пуль, выпущенных из разного оружия.

Целью нападавших на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза не было его убийство. Об этом заявили на допросе два американца гаитянского происхождения, которые входили в группу и сейчас задержаны полицией, сообщил гаитянский судья Клеман Ноэль местной газете Nouvelliste.

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"Они сказали, что были переводчиками. Целью акции был арест президента Жовенеля Моиза в рамках исполнения ордера следственного судьи, а не его убийство", – сказал Ноэль со ссылкой на показания Джеймса Солажа и Джозефа Венсана. Он не пояснил, какой именно "ордер" имели ввиду участники нападения.

Американцев спросили, кто был заказчиком акции в резиденции президента Гаити. Солаж ответил, что "нашел эту работу через интернет". По его словам, наемники, осуществившие акцию, "находились в Гаити около трех месяцев".

Ноэль рассказал, что полиция нашла в автомобиле, который использовали нападавшие. Это: пять единиц огнестрельного оружия, в том числе два пистолета калибра 9 мм, патроны калибра 5,56 мм, сервер системы видеонаблюдения из резиденции Жовенеля Моиза, чековая книжка на имя мистера и миссис Мойз, сумки, топоры, кусачки, одежда, еда и деньги, несколько сотен банкнот долларов США разных номиналов, пуленепробиваемый жилете, договор аренды автомобиля, заключенный с Avis 6 июля, мобильные телефоны.

Соледж сказал, что он живет в Гаити уже месяц, а Венсан – полгода.

Другой судья, Фиделито Дьедонне, рассказал об обнаружении тела предполагаемого наемника. "Раненый, он вошел в дом и забрался на крышу, где умер от потери крови", – сказал судья. По его словам, среди наемников было четыре колумбийца. Они прибыли в Гаити 6 июня через Доминиканскую Республику. "У них у всех были одинаковые ботинки", – отметил Дьедонне.

В СМИ появились сообщения, что владелицей дома, в котором жили наемники, является Магали Хабитант, соратница президента Жовенеля Мойза. Она опровергла это. "Я не имею ничего общего с этим домом, который покинула три месяца назад. Я наняла его у юриста", – объяснила журналистам Хабитант.

Президент Жовенель Мойз при нападении был изрешечен пулями. В него выпустили 12 пуль разных калибров, включая 9 мм.

"Мы нашли президента в кабинете, лежащим на спине, в синих штанах, в белой рубашке, залитой кровью, с открытым ртом и выколотым левым глазом. Одна пуля попала ему в лоб, еще по одной – в каждый сосок груди, три в бедре, одна в животе", – рассказал заместитель мирового судьи Карл Анри Дестин.

Ни один человек в резиденции не пострадал, кроме президента и его жены, добавил он.

Дочь президента, Джомарли Ховенель, спряталась при нападении в спальне своего брата. Горничная и дежурный слуга были связаны нападавшими, которые кричали: "Операция Управления по борьбе с наркотиками", когда вошли в дом. Во дворе резиденции было обнаружено много гильз калибра 5,56 и 7,62 мм.

Напомним, вечером 8 июля Национальная полиция Гаити сообщила, что в группу, напавшую на резиденцию президента страны Жовенеля Моиза, входили не менее 28 человек, "26 из них – колумбийцы, двое – американцы гаитянского происхождения". Семеро нападавших были убиты при задержании, 15 обнаружены, еще несколько человек разыскиваются.

президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию в ночь на 7 июля. Правительство ввело военное положение в стране на 15 дней.

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