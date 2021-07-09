"Убивати не хотіли". Нові деталі замаху на президента Гаїті

У президента потрапили 12 куль, випущених з різної зброї.

Метою нападників на резиденцію президента Гаїті Жовенеля Моїза не було його вбивство. Про це заявили на допиті два американці гаїтянського походження, які входили в групу і наразі затримані поліцією, повідомив гаїтянський суддя Клеман Ноель місцевій газеті Nouvelliste.

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"Вони сказали, що були перекладачами. Метою акції був арешт президента Жовенеля Моїза в рамках виконання ордера слідчого судді, а не його вбивство", — сказав Ноель з посиланням на свідчення Джеймса Солажа і Джозефа Венсана. Він не пояснив, який саме "ордер" мали на увазі учасники нападу.

Американців запитали, хто був замовником акції в резиденції президента Гаїті. Солаж відповів, що "знайшов цю роботу через інтернет". За його словами, найманці, які здійснили акцію, "перебували в Гаїті близько трьох місяців".

Ноель розповів, що поліція знайшла в автомобілі, який використовували нападники. Це: пʼять одиниць вогнепальної зброї, у тому числі два пістолети калібру 9 мм, патрони калібру 5,56 мм, сервер системи відеоспостереження з резиденції Жовенеля Моїза, чекова книжка на імʼя містера і місіс Моїзів, сумки, сокири, кусачки, одяг, їжа і гроші, кілька сотень банкнот доларів США різних номіналів, куленепробивний жилет, договір оренди автомобіля, укладений з Avis 6 липня, мобільні телефони.

Солаж сказав, що він живе в Гаїті вже місяць, а Венсан — півроку.

Інший суддя, Фіделіто Дьєдонне, розповів про виявлення тіла ймовірного найманця. "Поранений, він зайшов до хати і заліз на дах, де помер від втрати крові", — сказав суддя. За його словами, серед найманців було чотири колумбійці. Вони прибули в Гаїті 6 червня через Домініканську Республіку. "У них у всіх були однакові черевики", — зазначив Дьєдонне.

У ЗМІ зʼявилися повідомлення, що власницею будинку, у якому жили найманці, є Магалі Хабітант, соратниця президента Жовенеля Моїза. Вона спростувала це. "Я не маю нічого спільного з цим будинком, який покинула три місяці тому. Я найняла його в юриста", — пояснила журналістам Хабітант.

Президента Жовенеля Моїза при нападі зрешетили кулями. У нього випустили 12 куль різних калібрів, включаючи 9 мм.

"Ми знайшли президента в кабінеті, він лежав на спині, у синіх штанях, у білій сорочці, залитій кровʼю, з відкритим ротом і виколотим лівим оком. Одна куля потрапила йому в лоб, ще по одній — у кожен сосок грудей, три в стегні, одна в животі", — розповів заступник мирового судді Карл Анрі Дестін.

Жодна людина в резиденції не постраждала, окрім президента і його дружини, додав він.

Дочка президента, Джомарлі Жовенель, сховалася під час нападу в спальні свого брата. Покоївка і черговий слуга були звʼязані нападниками, які кричали: "Операція Управління по боротьбі з наркотиками", коли увійшли в будинок. У дворі резиденції було виявлено багато гільз калібру 5,56 і 7,62 мм.

Нагадаємо, ввечері 8 липня Національна поліція Гаїті повідомила, що в групу, що напала на резиденцію президента країни Жовенеля Моїза, входили щонайменше 28 людей, "26 з них — колумбійці, двоє — американці гаїтянського походження". Семеро нападників були вбиті при затриманні, 15 виявлено, ще кілька людей розшукуються.

Президент Гаїті Жовенель Моїз отримав смертельне поранення в результаті нападу невідомих на його резиденцію в ніч на 7 липня. Уряд запровадив військовий стан у країні на 15 днів.

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