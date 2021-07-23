Похорони вбитого президента Гаїті стали приводом для масових заворушень (фото)

Насильство — це єдиний спосіб досягти "справедливості для Жовенеля", кажуть прихильники убитого президента.

У четвер, 22 липня, відбулася поминальна меса за вбитим президентом Гаїті Жовенелем Моїзом. Священик сказав скорботним, що в країні проливається занадто багато крові, влада попереджала про нові спалахи насильства перед похоронами.

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Про це йдеться в матеріалі, опублікованому Al Jazeera.

Преподобний Жан-Жиль Сем розмовляв із десятками людей в білих футболках, на яких був зображений Моїз.

[ + – ] Фото: Ricardo Arduengo, Joseph Odelyn

"Убивства і викрадення людей повинні припинитися", — сказав він, зазначивши, що найбільше страждають бідні спільноти. "Усі втомилися", — додав священик.

Меса проходила в північному прибережному місті Кап-Аїтьєн. Собор був заповнений наполовину, оскільки офіційні особи попередили про можливе насильство та ймовірність скасування інших заходів, запланованих на більш пізній час.

[ + – ] Вдова убитого президента Мартін Моїз

Прихильники Моїза в процесі меси вигукували звинувачення "еліті Гаїті" в убивстві президента.

Джон Джові стояв біля собору з групою чоловіків і погрожував ще більшим насильством, якщо на церемонії зʼявляться багаті люди зі столиці Порт-о-Пренса.

"Ми просимо їх не приходити на похорон, — сказав він. — Якщо вони прийдуть, ми їм голови відрубаємо. Ми витягнемо зброю з укриття. Ми хочемо справедливості для Моїза".

Мер Кап-Аїтьєна прибула в собор із посиленою охороною.

Демонстрації після меси переросли в заворушення: учасники протесту стріляли в повітря, кидали каміння і перекидали важкі бетонні барикади поряд із берегом моря.

Важко озброєний поліцейський конвой з невідомими офіційними особами прорвався через барикаду із шин, що горять, встановлену наприкінці мосту. Одна машина перекинулася, але інші продовжили свій шлях.

Девід Деніел, стоячи в дверях свого ресторану, спостерігав за тим, що відбувається. Він сказав, що не думає, що це призведе до чогось продуктивного. "Насильство було на Гаїті завжди, тому я не думаю, що воно щось змінить", — пояснив він.

Деякі люди залишили записи в книзі співчуттів, яку мерія встановила біля собору. "Мій президент. Іди з миром. Бог бачить все. Боріться за зміни", — написав Луї Джадлін, 36-річний безробітний електрик і батько двох дітей.

Меса була проведена на наступний день після спалаху насильства в місті Кварталі-Морен, розташованому між Кап-Аїтьєн і рідним містом Моїза. Журналісти бачили тіло чоловіка, який, за словами очевидців, був убитий під час протестів, організованих озброєними людьми, які заблокували дороги великими каменями і покришками, що горіли.

Місцеві ЗМІ повідомили про спалення вночі моста, що зʼєднує два населені пункти.

"Це єдиний спосіб вимагати справедливості, — сказав про насильство Орел Стенлі, прихильник Моїза. — Якщо ми не досягнемо справедливості для Жовенеля, ми зробимо все можливе, щоб похорони не відбулися".

Приватні похорони Моїза заплановані на пʼятницю, 23 липня.

Влада продовжує розслідування вбивства президента, що сталося 7 липня.

Начальник поліції Гаїті Леон Шарль заявив, що арештовані 26 підозрюваних, зокрема троє поліцейських і 18 колишніх колумбійських солдатів. Ще сім високопоставлених поліцейських були затримані, але офіційно не арештовані, оскільки влада зʼясовує, чому під час нападу ніхто із співробітників служби безпеки президента не постраждав.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, що відомо про вбивство президента Гаїті.

Підозрювані у вбивстві повідомили поліції нові деталі замаху.