Первую леди США власти Японии считают главным гостем Олимпиады (фото)

Из лидеров государств G7 в Токио приехал только президент Эмманюэль Макрон. Франция будет принимать Олимпиаду в 2024 году.

Правительство Японии ожидало, что несколько десятков мировых лидеров примут участие в церемонии открытия Олимпиады. Но пока приехали только 15 человек.

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Единственный из глав государств G7 приехал президент Франции Эмманюэль Макрон. Но судя по публикациям в японских СМИ, главным гостем Олимпиады считается Первая леди США Джилл Байден.

23 июля, за несколько часов до церемонии открытия Олимпиады ее и других лидеров принял император Японии Нарухито, сообщило агентство Kyodo.

[ + – ] Джилл Байден прибыла на встречу с императором Японии

Участникам встречи не подавали еду и напитки "для предотвращения распространения коронавируса".

Император должен присутствовать на церемонии открытия, поскольку он является почетным покровителем Олимпийских и Паралимпийских игр.

[ + – ] Императорская семья Японии

Накануне Джилл Байден и других лидеров принимали премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга и его супруга Марико.

Ранее в тот же день первая леди Японии Марико Суга провела для Байден мастер-класс по изготовлению саше для благовоний в японском стиле. Это происходило в Государственном гостевом доме в центре Токио, здании в стиле необарокко, построенном в 1909 году. Ранее оно называлось дворцом Акасака и было резиденцией наследного принца.

По словам представителя Байден, на ней была ювелирная булавка, подаренная Сугой, когда она с мужем в апреле посещали Белый дом в Вашингтоне.

Отметим, что приезд Макрона в Токио может быть связан с тем, что Франция в 2024 году будет принимать Олимпиаду.

В четверг, 22 июля, в Японии зарегистрировано 1979 новых случаев коронавируса – самое большое число за последние шесть месяцев.

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