Першу леді США влада Японії вважає головним гостем Олімпіади (фото)

З лідерів держав G7 у Токіо приїхав тільки президент Емманюель Макрон. Франція прийматиме Олімпіаду у 2024 році.

Уряд Японії очікував, що кілька десятків світових лідерів візьмуть участь у церемонії відкриття Олімпіади. Але поки приїхали тільки 15 людей.

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Єдиний з глав держав G7 приїхав президент Франції Емманюель Макрон. Але судячи з публікацій у японських ЗМІ, головним гостем Олімпіади вважається Перша леді США Джилл Байден.

23 липня, за кілька годин до церемонії відкриття Олімпіади її та інших лідерів прийняв імператор Японії Нарухіто, повідомило агентство Kyodo.

[ + – ] Джилл Байден прибула на зустріч з імператором Японії

Учасникам зустрічі не подавали їжу і напої "для запобігання поширенню коронавірусу".

Імператор повинен бути присутнім на церемонії відкриття, оскільки він є почесним покровителем Олімпійських та Паралімпійських ігор.

[ + – ] Імператорська сім'я Японії

Напередодні Джилл Байден та інших лідерів приймали премʼєр-міністр Японії Йосіхіде Суга і його дружина Маріко.

Раніше в той же день перша леді Японії Маріко Суга провела для Байден майстер-клас з виготовлення саше для пахощів у японському стилі. Це відбувалося в Державному гостьовому будинку в центрі Токіо, будівлі в стилі необароко, побудованій у 1909 році. Раніше вона називалася палацом Акасака і була резиденцією принца-наступника.

За словами представника Байден, на ній була ювелірна шпилька, подарована Сугою, коли вона з чоловіком у квітні відвідували Білий дім у Вашингтоні.

Зазначимо, що приїзд Макрона в Токіо може бути повʼязаний з тим, що Франція у 2024 році прийматиме Олімпіаду.

У четвер, 22 липня, в Японії зареєстровано 1979 нових випадків коронавірусу — найбільше число за останні шість місяців.

Нагадаємо, у Міжнародному олімпійському комітеті перепросили за "кордон" між Україною і Кримом, пояснивши це "прикрою помилкою провайдера". Організатори Олімпійських ігор у Токіо виправили помилку на мапі, розміщеній на офіційному сайті Олімпіади-2020.

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