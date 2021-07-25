Камни с гор в Индии разбомбили мост и убили 9 человек (видео, фото)

Погибшие туристы приехали в предгорье Гималаев, чтобы укрыться от жары, которая сейчас стоит в других регионах страны.

По меньшей мере девять человек погибли и трое получили серьезные травмы в воскресенье, 25 июля, в северном штате Химачал-Прадеш, когда на горной дороге произошел обвал. Как сообщил представитель местных властей Саджу Рам Рана, все погибшие и пострадавшие – туристы из других регионов Индии. Об этом пишет India.com.

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Люди ехали из долины Сангла в Читкуль, популярное туристическое место примерно в 250 км от столицы штата, когда валуны упали на их автомобиль, в результате чего девять человек погибли на месте (из них четыре женщины).

Раненые доставлены в ближайшую больницу, их состояние тяжелое. По словам представителя местных властей, на месте работает бригада врачей.

Телеканалы распространили видео, на котором заметно, как валуны катятся со склона горы и падают на мост через одну из горных рек, мост падает. Стоявшие рядом машины повреждены.

Причины горного обвала выясняются. В Индии начался сезон муссонных ливней, оползни и камнепады могут происходить из-за потоков воды.

В стране сейчас стоит жаркая погода, и туристы со всех концов страны отправляются в предгорья Гималаев, где значительно прохладнее.

Напомним, в Индии 11 человек стали жертвами удара молнии в форте Амер, который был построен в XII веке и является популярной туристической достопримечательностью в городе Джайпур на севере страны.

42-летний мужчина из района Нагаур в Раджастхане (Индия) спит 300 дней в году, и его окрестили реальной "Кумбхкарной", мифологическим персонажем из Рамаяны, который известен тем, что спит безмятежно в течение шести месяцев.