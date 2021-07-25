Камені з гір в Індії розбомбили міст і вбили 9 осіб (відео, фото)

Загиблі туристи приїхали в передгір'ї Гімалаїв, щоб сховатися від спеки, яка зараз стоїть в інших регіонах країни.

Щонайменше дев'ять осіб загинули і троє отримали серйозні травми в неділю, 25 липня, в північному штаті Хімачал-Прадеш, коли на гірській дорозі стався обвал. Як повідомив представник місцевої влади Садж Рам Рана, всі загиблі і постраждалі — туристи з інших регіонів Індії. Про це пише India.com.

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Люди їхали з долини Санглена в Чіткуль, популярне туристичне місце приблизно за 250 км від столиці штату, коли валуни впали на їхній автомобіль, в результаті чого дев'ять осіб загинули на місці (з них чотири жінки).

Поранені доставлені до найближчій лікарні, їхній стан важкий. За словами представника місцевої влади, на місці працює бригада лікарів.

Телеканали поширили відео, на якому видно, як валуни котяться зі схилу гори і падають на міст через одну з гірських річок, міст падає. Машини, які стояли поруч, пошкоджені.

Причини гірського обвалу з'ясовуються. В Індії почався сезон мусонних злив, зсуви і каменепади можуть відбуватися через потоки води.

У країні зараз стоїть спекотна погода, і туристи з усіх кінців країни відправляються в передгір'я Гімалаїв, де значно прохолодніше.

Нагадаємо, в Індії 11 осіб стали жертвами удару блискавки в форте Амер, який був побудований в XII столітті і є популярною туристичною визначною пам'яткою в місті Джайпур на півночі країни.

42-річний чоловік з району Нагаур в Раджастхане (Індія) спить 300 днів в році, і його охрестили реальної "Кумбхкарной", міфологічним персонажем з Рамаяни, який відомий тим, що спить спокійно протягом шести місяців.