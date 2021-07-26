Бросались камнями, жгли и штурмовали здания: в Тунисе начались беспорядки из-за COVID-19 (видео)

Граждане требуют отправить в отставку правительство, которое, по их мнению, не справилось с обострением эпидемии. В столицу ввели войска, аэропорты и границы закрыты, а президент распустил парламент.

В столице Туниса – городе с одноименным названием — и других населенных пунктах страны вечером в воскресенье, 25 июля, протестующие собрались, чтобы потребовать отставки правительства. Его люди винят в ухудшении экономического положения на фоне скачка эпидемии коронавируса.

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Как сообщает издание Al Jazeera, речь идет о таких городах, как Гафса, Сиди-Бузид, Монастир и Набель. Недовольные граждане выкрикивали лозунги и бросались камнями в административные здания, требуя радикальных кадровых решений в правительстве. Полиция была вынуждена применить в отношении людей перцовые баллончики.

Число людей во всех митингах исчислялось сотнями. Граждане пытались штурмовать местную штаб-квартиры крупнейшей парламентской партии Ennahda (умеренный исламизм) в городе Сусса. В Тузере штаб-квартиру политической силы подожгли.

Собрание министров находится под сильным давлением, поскольку оно находится в состоянии политической борьбы с президентом Кайсом Саидом. Глава государства заявляет, что его цель — предотвратить финансовый кризис, который надвигается из-за всплеска новых случаев заражений коронавирусом и повышения уровне смертности.

Коронавирус сильно ударил по и без того ослабленной после революции в 2011 году экономике страны. Общественная поддержка демократии стала пользоваться меньшей поддержкой из-за роста скачка безработицы и сокращения перечня услуг, которые предоставляет государство.

"Наше терпение закончилось … нет никаких решений для безработных. Они не могут контролировать эпидемию … Они не могут делать нам вакцины", — сказал Нурредин Селми, 28 летний безработный протестующий.

Министр здравоохранения Туниса, к слову, был уволен на прошлой неделе, когда из-за нехватки вакцины люди выстраивались большими толпами в те прививочные центры, где она была. Происходило это во время празднования Курбан-байрама.

Для борьбы с последствиями эпидемии уже пообещали задействовать армию.

На сегодняшний день президент Саид приостановил работу парламента из-за протестов и взял на себя всю полноту власти в стране. Премьер страны Хашим Машиши отправлен в отставку, в столице размещены войска, а границы и аэропорты закрыты.

По словам аналитиков, которых цитирует издание без указания конкретных имен, своими действиями глава государства пытается расширить свои полномочия. В обычное время президенту отведены полномочия представителя страны за рубежом и управление армией.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что человечество может вернуться в условное начало борьбы с пандемией COVID-19 из-за появления принципиально нового штамма. Генсек ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что чем больше вариантов коронавируса, тем выше шанс, что один из них "увернется" от вакцин.

Говоря о нынешнем всплексе заболеваемости в мире, Гебрейесус заявлял, что новая волна COVID-19 вызвана возросшим социальным взаимодействием и передвижением людей между странами, а дельта штамм коронавируса провоцирует рост числа заражений коронавирусом в мире.