Кидалися камінням, палили та штурмували будівлі: у Тунісі почалися заворушення через COVID-19 (відео)

Громадяни вимагають відправити у відставку уряд, який, на їхню думку, не впорався із загостренням епідемії. У столицю ввели війська, аеропорти та кордони закриті, а президент розпустив парламент.

У столиці Тунісу — місті з однойменною назвою — та інших населених пунктах країни ввечері в неділю, 25 липня, учасники протесту зібралися, щоб вимагати відставки уряду. Його люди звинувачують у погіршенні економічного становища на тлі стрибка епідемії коронавірусу.

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Як повідомляє видання Al Jazeera, йдеться про такі міста, як Гафса, Сіді-Бузід, Монастір і Набель. Незадоволені громадяни вигукували гасла та кидалися камінням в адміністративні будівлі, вимагаючи радикальних кадрових рішень в уряді. Поліція була змушена застосувати проти людей перцеві балончики.

У всіх мітингах брали участь сотні людей. Громадяни намагалися штурмувати місцеву штаб-квартиру найбільшої парламентської партії Ennahda (помірний ісламізм) в місті Сусса. У Тузері штаб-квартиру політичної сили підпалили.

Команда міністрів перебуває під сильним тиском, оскільки воно зараз у стані політичної боротьби з президентом Кайсом Саїдом. Глава держави заявляє, що його мета — запобігти фінансовій кризі, що насувається через сплеск нових випадків заражень коронавірусом і підвищення рівня смертності.

Коронавірус сильно вдарив по й без того ослабленій після революції в 2011 році економіці країни. Громадська підтримка демократії стала користуватися меншою підтримкою через зростання стрибка безробіття та скорочення переліку послуг, які надає держава.

"Наше терпіння закінчилося… Немає ніяких рішень для безробітних. Вони не можуть контролювати епідемію… Вони не можуть робити нам вакцини", — сказав Нурредін Селмі, 28 річний безробітний протестуючий.

Міністр охорони здоровʼя Тунісу, до слова, був звільнений минулого тижня, коли через брак вакцини люди шикувалися великими натовпами в ті центри щеплення, де вона була. Відбувалося це під час святкування Курбан-байраму.

Для боротьби з наслідками епідемії вже пообіцяли задіяти армію.

Наразі президент Саїд призупинив роботу парламенту через протести та взяв на себе всю повноту влади в країні. Премʼєр країни Хашим Машиші відправлений у відставку, у столиці розміщені війська, а кордони та аеропорти закриті.

За словами аналітиків, яких цитує видання без зазначення конкретних імен, своїми діями голова держави намагається розширити свої повноваження. У звичайний час президенту відведені повноваження представника країни за кордоном і управління армією.

Раніше у Всесвітній організації охорони здоровʼя (ВООЗ) заявили, що людство може повернутися в умовний початок боротьби з пандемією COVID-19 через появу принципово нового штаму. Генсек ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус вважає, що чим більше варіантів коронавірусу, тим вищий шанс, що один із них "викрутиться" від вакцин.

Говорячи про нинішній сплеск захворюваності у світі, Гебреєсус заявляв, що нова хвиля COVID-19 викликана дедалі більшою соціальним взаємодією та пересуванням людей між країнами, а дельта штам коронавірусу провокує зростання числа заражень коронавірусом у світі.