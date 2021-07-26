"Ночь длинных ножей": в России заблокировали сразу 49 сайтов, связанных с Навальным

Соратники оппозиционера обещают в ближайшее время рассказать, как можно обойти блокировку.

Роскомнадзор заблокировал сайт политика Алексея Навального navalny.com. При входе на сайт говорится, что он заблокировал по федеральному закону "Об информации, информационных технологиях и защите информации".

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Соратник Навального Леонид Волков сообщил о блокировке сразу 49 сайтов.

"Помимо сайта Алексея Навального заблокирован мой сайт, сайты Любови Соболь и Олега Степанова; все сайты бывших региональных штабов; сайты "РосЯмы" и "РосЖКХ", сайт Альянса врачей (признан иноагентом). И сайт ФБК, разумеется. Ночь длинных ножей!" – написал он в своем Telegram-канале.

Волков добавил: "Скоро расскажем, как это все будем обходить".

В пресс-службе Роскомнадзора заявили, что блокировка выполнена по требованию Генпрокуратуры РФ, где считают, что "упомянутые интернет-ресурсы используются для пропаганды и продолжения запрещенной экстремистской деятельности".

Напомним, Алексей Навальный находился под стражей с января. Его задержали по возвращению из Германии, где он проходил лечение после отравления. В феврале его отправили в колонию на два года и восемь месяцев.

В начале июня Московский горсуд признал "Фонд борьбы с коррупцией", "Фонд защиты прав граждан" и региональные штабы Навального "экстремистскими организациями".

В начале июля Навальный рассказал о правилах полного досмотра, которых придерживаются сотрудники ФСИН в России.