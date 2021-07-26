"Ніч довгих ножів": у Росії заблокували відразу 49 сайтів, пов'язаних із Навальним

Соратники опозиціонера обіцяють найближчим часом розповісти, як можна обійти блокування.

Роскомнадзор заблокував сайт політика Олексія Навального navalny.com. Після входу на сайт говориться, що він заблокований за федеральним законом "Про інформацію, інформаційні технології та захист інформації".

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Соратник Навального Леонід Волков повідомив про блокування відразу 49 сайтів.

"Крім сайту Олексія Навального заблокований мій сайт, сайти Любові Соболь та Олега Степанова; усі сайти колишніх регіональних штабів; сайти "РосЯми" і "РосЖКХ", сайт Альянсу лікарів (визнаний іноагентом). І сайт ФБК, зрозуміло. Ніч довгих ножів!" — написав він у своєму Telegram-каналі.

Волков додав: "Скоро розповімо, як це все будемо обходити".

У пресслужбі Роскомнадзора заявили, що блокування здійснене на вимогу Генпрокуратури РФ, де вважають, що "згадані інтернет-ресурси використовуються для пропаганди та продовження забороненої екстремістської діяльності".

Нагадаємо, Олексій Навальний перебував під вартою із січня. Його затримали після повернення з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння. У лютому його відправили в колонію на два роки і вісім місяців.

На початку червня Московський міськсуд визнав "Фонд боротьби з корупцією", "Фонд захисту прав громадян" та регіональні штаби Навального "екстремістськими організаціями".

На початку липня Навальний розповів про правила повного огляду, яких дотримуються співробітники ФСВП в Росії.