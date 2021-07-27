На Шри-Ланке нашли самое большое в мире скопление сапфиров стоимостью $100 млн (видео)

Сапфиры случайно обнаружили во время строительных работ. Драгоценная находка в 2,5 млн каратов получила название "Serendipity Sapphire".

На Шри-Ланке во время копания колодца рабочие обнаружили крупнейшее в мире скопление звездчатых сапфиров, пишет ВВС.

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Рытье колодца проходило в доме торговца драгоценными камнями, который представился журналистам как Мистер Гэмидж.

Из соображений безопасности торговец попросил не раскрывать свое полное имя и точное местонахождение своего дома. Известно лишь, что драгоценная находка была обнаружена в округе Ратнапура на Шри-Ланке.

Мистер Гэмидж сразу проинформировали власти о драгоценной находке, но целый год ушел на то, чтобы очистить скопление камней от грязи и других примесей.

Скопление звездчатых сапфиров весом в 510 килограммов или 2,5 млн каратов получило название "Serendipity Sapphire". На международном рынке драгоценная находка оценивается в $100 млн.

"Я никогда раньше не видел такого большого экземпляра. Вероятно, он образовался около 400 миллионов лет назад", — заявил в комментарии журналистам геммолог доктор Гамини Зойса.

Эксперты предупреждают, что все камни внутри кластера могут быть невысокого качества, хотя скопление звездчатых сапфиров дорого оценили на международном рынке. В Национальном управлении драгоценных камней и ювелирных изделий Шри-Ланки предположили, что найденное скопление сапфиров может быть самым большим в мире, чем и должны заинтересоваться музеи и частные коллекционеры.

[ + – ] Скопление звездчатых сапфиров Serendipity Sapphire

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