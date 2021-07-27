На Шрі-Ланці знайшли найбільше у світі скупчення сапфірів вартістю $100 млн (відео)

Сапфіри випадково виявили під час будівельних робіт. Дорогоцінна знахідка в 2,5 млн каратів отримала назву "Serendipity Sapphire".

На Шрі-Ланці під час копання колодязя робочі виявили найбільше у світі скупчення зірчастих сапфірів, пише ВВС.

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Риття колодязя проходило в будинку торговця дорогоцінними каменями, який представився журналістам як Містер Гемідж.

З міркувань безпеки торговець попросив не розкривати своє повне ім'я та точне місцерозташування свого будинку. Відомо лише, що дорогоцінна знахідка була виявлена в окрузі Ратнапура на Шрі-Ланці.

Містер Гемідж відразу поінформували владу про дорогоцінну знахідку, але цілий рік пішов на те, щоб очистити скупчення каменів від бруду та інших домішок.

Скупчення зірчастих сапфірів завдовжки в 510 кілограмів або 2,5 млн каратів отримало назву "Serendipity Sapphire". На міжнародному ринку дорогоцінна знахідка оцінюється в $100 млн.

"Я ніколи раніше не бачив такого великого екземпляра. Ймовірно, він утворився близько 400 мільйонів років тому", — заявив у коментарі журналістам гемолог доктор Гаміні Зойс.

Експерти попереджають, що всі камені всередині кластера можуть бути невисокої якості, хоча скупчення зірчастих сапфірів дорого оцінили на міжнародному ринку. У Національному управлінні дорогоцінних каменів і ювелірних виробів Шрі-Ланки припустили, що знайдене скупчення сапфірів може бути найбільшим у світі, чим повинні зацікавитися музеї та приватні колекціонери.

[ + – ] Скупчення зірчастих сапфірів Serendipity Sapphire

Раніше Фокус повідомляв, що в Індії створили кільце з 12 тисячами діамантів. Кільце зроблене у формі квітки чорнобривця й отримало назву "the Marigold diamond ring", важить 165,5 грам. Рекордсмен з 12 тисячами діамантів вже потрапив у Книгу рекордів Гіннесса.

Також Фокус розповідав, що в Британії представили найдорожчі у світі чоловічі туфлі з діамантами. Броги зі шкіри винного кольору прикрашені діамантами і золотом, і коштують 100 тисяч фунтів (близько 150 тисяч доларів). Раніше компанія House of Borgezie створила туфлі для Бейонсе, і вони обійшлися співачці в 345 тисяч доларів.