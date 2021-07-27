Сделка по "Северному потоку-2": в Европарламенте выступили в поддержку Украины (фото)

США и Германия соглашением по "Северному потоку-2" хотят наладить отношения между своими странами. Обращение в поддержку Украины подписали 11 депутатов.

Члены Европейского парламента в открытом заявлении раскритиковали недавнее соглашение США и Германии по газопроводу "Северный поток-2", сообщил литовский политик Пятрас Ауштрявичюс в своем Facebook.

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Депутат Европарламента зарегистрировал заявление группы "Европейские друзья Украины", которые негативно отозвались по американско-немецкой сделке по "Северному потоку-2", угрожающему нацбезопасности Украины.

По словам Пятраса Ауштрявичюса, сделку США и Германии нельзя назвать европейским соглашением. С помощью документа Вашингтон и Берлин хотят улучшить отношения между своими странами.

"Мы вновь заявили, что "Северный поток-2" представляет собой прямой вызов безопасности Украины, а также противоречит "Зеленому курсу" ЕС. Мы призвали институты ЕС руководствоваться опытом отношений с Россией и проводить последовательную политику, в которой приоритет отдается ценностям ЕС, а не деловым сделкам", — написал литовский политик и опубликовал текст доклада.

Европейские депутаты в открытом заявлении напоминают, что Россия продолжает нагнетать напряженность против Украины, начиная от наращивания военной группировки на российско-украинской границе до подачи против Киева иска в ЕСПЧ.

"Газопровод "Северный поток-2" подрывает безопасность Украины, особенно в связи с тем, что Россия продолжает провоцировать и нагнетать напряженность против Украины: от наращивания военного потенциала у границ Украины, свидетелями которого мы стали этой весной, до последней пропагандистской акции с подачей жалобы против Украины в Европейский суд по правам человека", — сказано в документе, который опубликовал Пятрас Ауштрявичюс в своем Facebook.

Открытое заявление в Европейском парламенте поддержали 11 членов Европейского парламента, среди которых Пятрас Ауштрявичюс, Витольд Ващиковский, Андрюс Кубилюс и другие.

[ + – ] Заявление Европарламента

Ранее Фокус в своей статье рассказывал, чем обернется для Украины соглашение США и Германии о Северном потоке-2.

Также Фокус сообщал, что США достигли соглашения с Германией по "Северному потоку-2". Документ между Вашингтоном и Берлином предусматривает, что ФРГ берет на себя ряд обязательств по безопасности в ЕС. В том числе — ввод санкций за использование газа для давления на другие страны.