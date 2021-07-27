Угода щодо "Північного потоку-2": у Європарламенті виступили на підтримку України (фото)

США і Німеччина угодою щодо "Північного потоку-2" хочуть налагодити відносини між своїми країнами. Звернення на підтримку України підписали 11 депутатів.

Члени Європейського парламенту у відкритій заяві розкритикували нещодавню угоду США і Німеччини щодо газопроводу "Північний потік-2", повідомив литовський політик Пятрас Ауштрявічюс у своєму Facebook.

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Депутат Європарламенту зареєстрував заяву групи "Європейські друзі України", які негативно відгукнулися на американо-німецьку угоду щодо "Північного потоку-2", яка загрожувала нацбезпеці України.

За словами Пятраса Ауштрявічюса, угоду США і Німеччини не можна назвати європейською. За допомогою документа Вашингтон і Берлін хочуть поліпшити відносини між своїми країнами.

"Ми знову заявили, що "Північний потік-2" представляє собою прямий виклик безпеці України, а також суперечить "Зеленому курсу" ЄС. Ми закликали інститути ЄС керуватися досвідом відносин з Росією і проводити послідовну політику, у якій пріоритет віддається цінностям ЄС, а не діловим операціям", — написав литовський політик і опублікував текст доповіді.

Європейські депутати у відкритій заяві нагадують, що Росія продовжує нагнітати напруженість проти України, починаючи від нарощування військового угруповання на російсько-українському кордоні до подачі проти Києва позову в ЄСПЛ.

"Газопровід "Північний потік-2" підриває безпеку України, особливо у зв'язку з тим, що Росія продовжує провокувати і нагнітати напруженість проти України: від нарощування військового потенціалу біля кордонів України, свідками якого ми стали цієї весни, до останньої пропагандистської акції з подачею скарги проти України до Європейського суду з прав людини", — сказано в документі, який опублікував Пятрас Ауштрявічюс у своєму Facebook.

Відкриту заяву в Європейському парламенті підтримали 11 членів Європейського парламенту, серед яких Пятрас Ауштрявічюс, Вітольд Ващиковський, Андрюс Кубілюс та інші.

[ + – ] Заява Європарламенту

Раніше Фокус у своїй статті розповідав, чим обернеться для України угода США і Німеччини щодо Північного потоку-2.

Також Фокус повідомляв, що США досягли угоди з Німеччиною щодо "Північного потоку-2". Документ між Вашингтоном і Берліном передбачає, що ФРН бере на себе ряд зобов'язань з безпеки в ЄС. Зокрема — введення санкцій за використання газу для тиску на інші країни.