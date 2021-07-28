Загадочные смерти: на Кубе за 10 дней скончались пять генералов-соратников Фиделя Кастро

Причины смерти пяти высокопоставленных генералов правительство Кубы держит в секрете

Сразу пять высокопоставленных генералов, бывших соратников покойного диктатора Фиделя Кастро скончались при загадочных обстоятельствах на Кубе. Об этом сообщает WPLG.

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Обстоятельства их смерти кубинское правительство держит в секрете, так что прессе остается только предполагать.

Не исключено, что причиной смерти генералов стала вспышка коронавируса на "Острове Свободы".

Число случаев заболевания COVID-19 резко возросло на Кубе за последний месяц. 24 июня было зарегистрировано 1880 новых случаев. 24 июля было зарегистрировано 7732 новых случая. На острове зарегистрировано более 341 000 случаев заболевания и 2 417 случаев смерти.

Распространению болезни могли способствовать массовые беспорядки и митинги, которые прошли на Кубе впервые за 30 лет. Участники акций протеста вышли на улицы, требуя отставки президента страны Мигеля Диас-Канеля. Людей возмущает экономический кризис и катастрофическая ситуация с вакцинацией.

Вакцинация там началась только в марте и используется вакцина местного производства под названием Soberana 2. О других вакцинах от коронавируса на Кубе не слышно.

Не исключено, что генералы, будучи уже людьми преклонных лет, заболели коронавирусом и не смогли справиться с болезнью. Однако никакого официального подтверждения этому нет.

Бригадный генерал Армандо Чой Родригес скончался 26 июля.

[ + – ] Бригадный генерал Армандо Чой Родригес

Чой Родригес был писателем и историком китайского происхождения и основателем "Движения 26 июля" в Вилья-Клара. Центральный университет "Марта Абреу" в Лас-Вильяс сообщил, что Чой скончался в возрасте 87 лет.

Генерал запаса Рубен Мартинес Пуэнте скончался 24 июля.

[ + – ] Генерал запаса Рубен Мартинес Пуэнте

Именно ему приписывают приказ сбить самолет Hermanos al Rescate, группы пилотов, которые искали и помогали кубинским беженцам, которые пытались добраться до США морем. Министерство внутренних дел Республики Куба (MININT) объявило о его смерти в субботу. Ему было 79 лет.

Бригадный генерал запаса Марсело Вердеция Пердомо скончался 20 июля.

[ + – ] Бригадный генерал запаса Марсело Вердеция Пердомо

Он был одним из телохранителей Фиделя Кастро. "Гранма", правительственная газета Кубы, сообщила о его смерти.

Бывший командир Восточной армии Кубы Мануэль Эдуардо Ластрес Пачеко умер 19 июля. О его смерти сообщило Кубинское правительственное телевидение. Он служил под командованием Эрнесто "Че" Гевары и гордился тем, что присоединился к партизанам Фиделя Кастро в 1957 году.

Командующий Западной армии Кубы Агустин Пенья Поррес умер 17 июля. Пенья Поррес был делегатом 8-го съезда Коммунистической партии, членом ЦК и верным соратником Фиделя.