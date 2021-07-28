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Загадочные смерти: на Кубе за 10 дней скончались пять генералов-соратников Фиделя Кастро

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похороны, фидель кастро, лафет, куба
Фото: Financial News | Похороны Фиделя Кастро

Причины смерти пяти высокопоставленных генералов правительство Кубы держит в секрете

Сразу пять высокопоставленных генералов, бывших соратников покойного диктатора Фиделя Кастро скончались при загадочных обстоятельствах на Кубе. Об этом сообщает WPLG.

Обстоятельства их смерти кубинское правительство держит в секрете, так что прессе остается только предполагать.

Не исключено, что причиной смерти генералов стала вспышка коронавируса на "Острове Свободы".

Число случаев заболевания COVID-19 резко возросло на Кубе за последний месяц. 24 июня было зарегистрировано 1880 новых случаев. 24 июля было зарегистрировано 7732 новых случая. На острове зарегистрировано более 341 000 случаев заболевания и 2 417 случаев смерти.

Распространению болезни могли способствовать массовые беспорядки и митинги, которые прошли на Кубе впервые за 30 лет. Участники акций протеста вышли на улицы, требуя отставки президента страны Мигеля Диас-Канеля. Людей возмущает экономический кризис и катастрофическая ситуация с вакцинацией.

Вакцинация там началась только в марте и используется вакцина местного производства под названием Soberana 2. О других вакцинах от коронавируса на Кубе не слышно.

Не исключено, что генералы, будучи уже людьми преклонных лет, заболели коронавирусом и не смогли справиться с болезнью. Однако никакого официального подтверждения этому нет.

Бригадный генерал Армандо Чой Родригес скончался 26 июля.

Бригадный генерал Армандо Чой Родригес, куба
Бригадный генерал Армандо Чой Родригес

Чой Родригес был писателем и историком китайского происхождения и основателем "Движения 26 июля" в Вилья-Клара. Центральный университет "Марта Абреу" в Лас-Вильяс сообщил, что Чой скончался в возрасте 87 лет.

Генерал запаса Рубен Мартинес Пуэнте скончался 24 июля.

Генерал запаса Рубен Мартинес Пуэнте, куба
Генерал запаса Рубен Мартинес Пуэнте

Именно ему приписывают приказ сбить самолет Hermanos al Rescate, группы пилотов, которые искали и помогали кубинским беженцам, которые пытались добраться до США морем. Министерство внутренних дел Республики Куба (MININT) объявило о его смерти в субботу. Ему было 79 лет.

Бригадный генерал запаса Марсело Вердеция Пердомо скончался 20 июля.

Бригадный генерал запаса Марсело Вердеция Пердомо, куба
Бригадный генерал запаса Марсело Вердеция Пердомо

Он был одним из телохранителей Фиделя Кастро. "Гранма", правительственная газета Кубы, сообщила о его смерти.

Бывший командир Восточной армии Кубы Мануэль Эдуардо Ластрес Пачеко умер 19 июля. О его смерти сообщило Кубинское правительственное телевидение. Он служил под командованием Эрнесто "Че" Гевары и гордился тем, что присоединился к партизанам Фиделя Кастро в 1957 году.

Командующий Западной армии Кубы Агустин Пенья Поррес умер 17 июля. Пенья Поррес был делегатом 8-го съезда Коммунистической партии, членом ЦК и верным соратником Фиделя.