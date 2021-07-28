Загадкові смерті: на Кубі за 10 днів померли п'ять генералів-соратників Фіделя Кастро

Причини смерті п'яти високопоставлених генералів уряд Куби тримає в секреті

Відразу п'ять високопоставлених генералів, колишніх соратників покійного диктатора Фіделя Кастро, померли за загадкових обставин на Кубі. Про це повідомляє WPLG.

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Обставини їхньої смерті кубинський уряд тримає в секреті, так що пресі залишається тільки припускати.

Не виключено, що причиною смерті генералів став спалах коронавірусу на "Острові Свободи".

Число випадків захворювання COVID-19 різко зросла на Кубі за останній місяць. 24 червня було зареєстровано 1880 нових випадків. 24 липня було зареєстровано 7732 нових випадків. На острові зареєстровано понад 341 000 випадків захворювання та 2 417 випадків смерті.

Поширенню хвороби могли сприяти масові заворушення та мітинги, які пройшли на Кубі вперше за 30 років. Учасники акцій протесту вийшли на вулиці, вимагаючи відставки президента країни Мігеля Діас-Канело. Людей обурює економічна криза та катастрофічна ситуація з вакцинацією.

Вакцинація там почалася тільки в березні, і використовується вакцина місцевого виробництва під назвою Soberana 2. Про інші вакцини від коронавірусу на Кубі не чути.

Не виключено, що генерали, будучи вже людьми похилого віку, захворіли коронавірусом і не змогли впоратися з хворобою. Однак ніякого офіційного підтвердження цьому немає.

Бригадний генерал Армандо Чой Родрігес помер 26 липня.

[ + – ] Бригадний генерал Армандо Чой Родрігес

Чой Родрігес був письменником і істориком китайського походження та засновником "Руху 26 липня" в Вілья-Клара. Центральний університет "Марта Абреу" в Лас-Вільяс повідомив, що Чой помер у віці 87 років.

Генерал запасу Рубен Мартінес Пуенте помер 24 липня.

[ + – ] Генерал запасу Рубен Мартінес Пуенте

Саме йому приписують наказ збити літак Hermanos al Rescate, групи пілотів, які шукали кубинських біженців і допомагали їм, — вони намагалися дістатися до США морем. Міністерство внутрішніх справ Республіки Куба (MININT) оголосило про його смерть у суботу. Йому було 79 років.

Бригадний генерал запасу Марсело Іліє Вердец Пердомо помер 20 липня.

[ + – ] Бригадний генерал запасу Марсело Іліє Вердец Пердомо

Він був одним із охоронців Фіделя Кастро. "Гранма", урядова газета Куби, повідомила про його смерть.

Колишній командир Східної армії Куби Мануель Едуардо Ластрес Пачеко помер 19 липня. Про його смерть повідомило Кубинське урядове телебачення. Він служив під командуванням Ернесто "Че" Гевари та пишався тим, що приєднався до партизанів Фіделя Кастро в 1957 році.

Командувач Західної армії Куби Агустін Пенья Поррес помер 17 липня. Пенья Поррес був делегатом 8-го з'їзду Комуністичної партії, членом ЦК і вірним соратником Фіделя.