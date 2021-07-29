Взрыв на заводе в Германии: под завалами спасатели нашли тела новых жертв (видео)

Для спасательной операции полиция Кельна планирует привлечь беспилотные аппараты, но шансов найти выживших крайне мало.

Под развалинами мусоросжигательного завода в Леверкузене спасатели нашли тела еще трех человек, пишет издание Zeit.

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Таким образом, число жертв в результате взрыва на заводе в Германии увеличилось до пяти.

По данным журналистов, двое человек все еще числятся пропавшими без вести после ЧП на мусоросжигательном заводе в Леверкузене.

Компании-оператор Chempark Currenta также отчиталась, что 31 человек получил ранения в результате взрыва на немецком заводе. На месте ЧП продолжают работать правоохранители и эксперты, которым предстоит выяснить все обстоятельства трагедии. Силовики со спасателями готовятся к транспортировке тел погибших.

Полицейские жалуются, что на некоторые участки мусоросжигательного завода они не могут попасть из-за загрязнения и угрозы обрушения. Прокуратура Кельна расследует несколько версий ЧП в Леверкузене: подозрение в убийстве по неосторожности и причинении взрыва по неосторожности неизвестными лицами.

Для расследования и спасательной операции полиция Кельна планирует привлечь беспилотные аппараты, но шансов найти выживших крайне мало.

[ + – ] Взрыв на заводе в Германии

[ + – ] Взрыв на заводе в Германии

Ранее Фокус сообщал, что на заводе в Германии прогремел мощный взрыв. Сначала в воздух поднялся "гриб" белого дыма, потом произошло возгорание и черное облако затянуло и завод, и автострады, пролегающие мимо и сам город. Сперва СМИ сообщали, что взрыв прогремел на заводе фармацевтического гиганта Bayer.

Также Фокус рассказывал, что взрыв в Германии прогремел в Центре утилизации отходов, а не на заводе Bayer. Жителей города просят зайти в помещение, держать окна и двери закрытыми и "звонить по номеру 112 только в том случае, если вы можете сообщить информацию о том, что происходит", а после взрыва 5 человек считались пропавшими без вести.