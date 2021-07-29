Вибух на заводі в Німеччині: під завалами рятувальники знайшли тіла нових жертв (відео)

Для рятувальної операції поліція Кельна планує залучити безпілотні апарати, але шансів знайти живих вкрай мало.

Під руїнами сміттєспалювального заводу в Леверкузені рятувальники знайшли тіла ще трьох осіб, пише видання Zeit.

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Так, кількість жертв унаслідок вибуху на заводі в Німеччині збільшилася до п'яти.

За даними журналістів, двоє людей все ще вважаються зниклими безвісти після НП на сміттєспалювальному заводі в Леверкузені.

Компанія-оператор Chempark Currenta також відзвітувала, що 31 людина отримала поранення внаслідок вибуху на німецькому заводі. На місці НП продовжують працювати правоохоронці й експерти, яким треба з'ясувати всі обставини трагедії. Силовики з рятувальниками готуються до транспортування тіл загиблих.

Поліцейські скаржаться, що на деякі ділянки сміттєспалювального заводу вони не можуть потрапити через забруднення і загрози обвалення. Прокуратура Кельна розслідує кілька версій НП у Леверкузені: підозра в убивстві з необережності та спричинення вибуху через необережність невідомими особами.

Для розслідування і рятувальної операції поліція Кельна планує залучити безпілотні апарати, але шансів знайти живих вкрай мало.

[ + – ] Вибух на заводі в Німеччині

[ + – ] Вибух на заводі в Німеччині

Раніше Фокус повідомляв, що на заводі в Німеччині прогримів потужний вибух. Спочатку в повітря піднявся "гриб" білого диму, потім відбувся спалах і чорна хмара затягнула і завод, й автостради, що пролягають повз місто. Спершу ЗМІ повідомляли, що вибух прогримів на заводі фармацевтичного гіганта Bayer.

Також Фокус розповідав, що вибух у Німеччині прогримів у Центрі утилізації відходів, а не на заводі Bayer. Жителів міста просять зайти в приміщення, тримати вікна і двері зачиненими і "телефонувати за номером 112 тільки в тому випадку, якщо ви можете повідомити інформацію про те, що відбувається", а після вибуху 5 осіб вважалися зниклими безвісти.