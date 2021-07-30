Рейс из России вызвал вспышку "дельта"-штамма коронавируса в Китае

Причиной вспышки стали уборщики аэропорта, которые не придерживались правил гигиены при уборке самолета из Москвы.

Вспышку дельта-штамма коронавируса в китайском городе Нанкин вызвал рейс авиакомпании Air China, прибывший из России. Об этом заявила заместитель начальника городского центра по контролю и профилактике заболеваний Дин Цзе, передает Синьхуа.

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Исследование показало, что все новые случаи пошли из одного источника заражения, и все они были обнаружены как высокоинфекционный вариант "дельта". Одинаковая генетическая последовательность обнаружена у уборщиков аэропорта, в который прибыл рейс. Работники заразились вирусом из-за несоблюдения правил гигиены при уборке самолета, а позже заразили и других коллег, отвечающих за уборку мусора в зонах международных и внутренних рейсов.

Всего в городе Нанкин было обнаружено 184 случая заражения новым штаммом дельта. Вспышка распространилась и на другие города, такие как Пекин, провинции Сычуань, Хунань и Ляонин.

Как передает Синьхуа, речь идет о рейсе СА 910. 23 июля рейс с таким номером направлялся из Москвы в Нанкин, передает Flightradar.

Согласно Worldometers, Китай находится на 107 месте в мире по случаям инфицирования COVID-19. На сегодня в стране обнаружено всего 64 новых случая, согласно предоставленной статистике. При этом в Китае полностью вакцинированы 223 млн из 1,4 млрд населения населения, всего введено 1,62 млрд доз.

Напомним, в Киеве обнаружено 6 случаев заболевания штаммом дельта. 4 заболевших прибыли в страну из России. Один заболевший скончался. Им оказался врач, Россию, как и другие страны, в последнее время он не посещал.