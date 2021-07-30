Рейс з Росії викликав спалах "дельта"-штаму коронавірусу в Китаї

Причиною спалаху стали прибиральники аеропорту, які не дотрималися правил гігієни при збиранні літака з Москви.

Спалах дельта-штаму коронавірусу в китайському місті Нанкін викликав рейс авіакомпанії Air China, який прибув з Росії. Про це заявила заступниця начальника міського центру з контролю і профілактики захворювань Дін Цзе, передає Сіньхуа.

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Дослідження показало, що всі нові випадки пішли з одного джерела зараження, і всі вони були виявлені як високо інфекційний варіант "дельта". Однакова генетична послідовність виявлена в прибиральників аеропорту, у який прибув рейс. Працівники заразилися вірусом через недотримання правил гігієни при прибиранні літака, а пізніше заразили й інших колег, які відповідають за прибирання сміття в зонах міжнародних і внутрішніх рейсів.

Усього в місті Нанкін було виявлено 184 випадки зараження новим штамом дельта. Спалах поширився і на інші міста, такі як Пекін, провінції Сичуань, Хунань і Ляонін.

Як передає Сіньхуа, мова про рейс СА 910. 23 липня рейс з таким номером прямував з Москви в Нанкін, передає Flightradar.

Згідно з Worldometers, Китай на 107 місці у світі за страховими випадками інфікування COVID-19. На сьогодні в країні виявлено всього 64 нових випадки, згідно з наданою статистикою. При цьому в Китаї повністю вакциновані 223 млн з 1,4 млрд населення населення, усього введено 1,62 млрд доз.

Нагадаємо, у Києві виявлено 6 випадків захворювання штамом дельта. 4 хворих прибули в країну з Росії. Один хворий помер. Ним виявився лікар, який Росію, як і інші країни, останнім часом не відвідував.