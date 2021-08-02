Сотни тысяч человек в карантине: Китай не может остановить новую вспышку COVID-19

Серьезным очагом распространения COVID-19 стал город Нанкин, где проживает 9,3 млн человек. Распространение коронавируса "Дельта" власти связывают с авиарейсом из РФ.

Новая волна заражений COVID-19, вызванная агрессивным коронавирусом "Дельта", затронула минимум восемь китайских провинций, сообщает Financial Times со ссылкой на Госкомитет здравоохранения Китая.

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За последний день в Китае зафиксировано 98 новых случаев заражениях коронавирусной инфекцией, 43 из которых — инфицировались в других странах и вернулись домой. 55 человек заразились внутри страны в провинциях Цзянсу, Хунань, Хубэй, Шаньдун, Хэнань, Хайнань, Юньнань и в Пекине, а Госкомитет здравоохранения связывает рост новых случаев COVID-19 с быстрым распространением "Дельта" штамма коронавируса.

Несмотря на принятые меры для сдерживания новой вспышки, серьезным очагом распространения COVID-19 стал город Нанкин, в котором проживают более 9,3 млн человек. Власти мегаполиса предполагают, что вспышка коронавирусной инфекции началась 10 июля, когда сотрудники аэропорта заразились при уборке борта самолета, прибывшего из Российской Федерации.

В Госкомитете здравоохранения Китая прогнозируют увеличение числа зараженных, несмотря на принятые меры для сдерживания новой вспышки.

По данным телеканала Channel News Asia, в Нанкине стартовало массовое тестирование населения на COVID-19 из-за распространения коронавируса Дельта. Сотни тысяч человек были отправлены в карантин с целью сдержать резкий всплеск заболеваний.

Ранее Фокус сообщал, что рейс из России вызвал вспышку "дельта"-штамма коронавируса в Китае. Работники аэропорта заразились вирусом из-за несоблюдения правил гигиены при уборке самолета, а позже заразили и других коллег, отвечающих за уборку мусора в зонах международных и внутренних рейсов.

Также Фокус рассказывал, что жителям Китая запретят ходить в больницы и супермаркеты. Новые карантинные ограничения будут действовать в 12 из 22 провинций Китая и затронут тех жителей, которые не прошли вакцинацию от COVID-19. Власти Поднебесной называют иммунизацию от COVID-19 обязанностью каждого гражданина.