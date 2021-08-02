Сотні тисяч людей на карантині: Китай не може зупинити новий спалах COVID-19

Серйозним вогнищем поширення COVID-19 став місто Нанкін, де проживає 9,3 млн осіб. Поширення коронавируса "Дельта" влада пов'язує з авіарейсом із РФ.

Нова хвиля заражень COVID-19, викликана агресивним коронавірусом "Дельта", торкнулася мінімум восьми китайських провінцій, повідомляє Financial Times із посиланням на Держкомітет охорони здоров'я Китаю.

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За останній день у Китаї зафіксовано 98 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією, 43 з яких інфікувалися в інших країнах і повернулися додому. 55 осіб заразилися всередині країни в провінціях Цзянсу, Хунань, Хубей, Шаньдун, Хенань, Хайнань, Юньнань і в Пекіні, а Держкомітет охорони здоров'я пов'язує зростання нових випадків COVID-19 зі швидким поширенням "Дельта" штаму коронавірусу.

Незважаючи на вжиті заходи для стримування нового спалаху, серйозним вогнищем поширення COVID-19 стало місто Нанкін, у якому проживають понад 9,3 млн осіб. Влада мегаполісу припускає, що спалах коронавірусної інфекції почалася 10 липня, коли співробітники аеропорту заразилися при прибиранні борту літака, що прибув із Російської Федерації.

У Держкомітеті охорони здоров'я Китаю прогнозують збільшення числа заражених, незважаючи на вжиті заходи для стримування нового спалаху.

За даними телеканалу Channel News Asia, в Нанкіні стартувало масове тестування населення на COVID-19 через поширення коронавірусу Дельта. Сотні тисяч людей були відправлені в карантин із метою стримати різкий сплеск захворювань.

Раніше Фокус повідомляв, що рейс із Росії викликав спалах "дельта"-штамму коронавірусу в Китаї. Працівники аеропорту заразилися вірусом через недотримання правил гігієни при збиранні літака, а пізніше заразили й інших колег, які відповідають за прибирання сміття в зонах міжнародних і внутрішніх рейсів.

Також Фокус розповідав, що жителям Китаю заборонять ходити в лікарні та супермаркети. Нові карантинні обмеження будуть діяти в 12 з 22 провінцій Китаю та торкнуться тих жителів, які не пройшли вакцинацію від COVID-19. Влада Піднебесної називає імунізацію від COVID-19 обов'язком кожного громадянина.