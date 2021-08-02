Ученые выявили 40 мутаций коронавируса у онкобольной женщины (фото)

Вирус у женщины целенаправленно мутировал, чтобы избежать T-клеточного иммунитета, так как из-за онкологического заболевания другие виды иммунитета были ослаблены.

Группа ученых на протяжении 318 дней выявила 40 мутаций у коронавируса, который находился в организме пациентки с лимфомой. Исследование опубликовано на портале Research Square.

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Эксперты следили за долгосрочным протеканием COVID-19 у пациентки, у которой было неходжкинская лимфома. В документе сказано, что женщина получала препарат ритуксимаб, не имеющий нейтрализующие антитела.

На протяжении 318 дней ученые под руководством Георгия Базыкина из Сколковского института науки и технологий и Института проблем передачи информации имени Харкевича зафиксировали развития множественных мутаций коронавируса. COVID-19 был установлен у пациентки с лимфомой в апреле 2020 года, а позитивные тесты на коронавирус чередовались с негативными.

За все время наблюдений у пациентки пневмония развивалась у нее два раза — летом 2020 года и зимой 2021 года. В ходе исследования группа ученых зафиксировала у коронавируса 40 разных мутаций, 34 из которых произошли в конце наблюдений.

Для оценки иммунного ответа у пациентки взяли анализ крови, который показал, что в плазме не было зрелых B лимфоцитов. И только в одном из образцов нашли небольшое количество антител IgG.

В своем исследовании ученые под руководством Георгия Базыкина предположили, что коронавирус у женщины с лимфомой целенаправленно мутировал, чтобы избежать T-клеточного иммунитета, так как из-за онкологического заболевания другие виды иммунитета у нее были ослаблены.

[ + – ] Мутации коронавируса

Ранее Фокус сообщал, что в Эстонии создали спрей от коронавируса. Препарат под названием BioBlock успешно прошел лабораторные исследования, запатентован и разрешен к производству и продаже на территории Эстонии. Разработчики препарата утверждают, что спрей способен защитить от нескольких мутаций COVID-19, в том числе от коронавируса "Дельта".

Также Фокус рассказывал, что Лямбда штамм коронавируса научился скрываться от иммунитета. Группа японских ученых установила, что перуанский (лямбда) вариант коронавируса приобрел 8 ключевых мутаций, сделавших его очень заразным и малочувствительным к антителам.