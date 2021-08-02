Учені виявили 40 мутацій коронавірусу в онкохворої жінки (фото)

Вірус у жінки цілеспрямовано мутував, щоб уникнути T-клітинного імунітету, оскільки через онкологічне захворювання інші види імунітету були ослаблені.

Група вчених протягом 318 днів виявила 40 мутацій коронавірусу, який був в організмі пацієнтки з лімфомою. Дослідження опубліковане на порталі Research Square.

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Експерти стежили за довгостроковим протіканням COVID-19 у пацієнтки, у якої було неходжкінська лімфома. У документі сказано, що жінка отримувала препарат ритуксимаб, що не має нейтралізуючих антитіл.

Протягом 318 днів вчені під керівництвом Георгія Базикіна з Сколковського інституту науки та технологій та Інституту проблем передачі інформації імені Харкевича зафіксували розвиток множинних мутацій коронавірусу. COVID-19 був встановлений у пацієнтки з лімфомою у квітні 2020 року, а позитивні тести на коронавірус чергувалися з негативними.

За весь час спостережень у пацієнтки пневмонія розвивалася двічі — влітку 2020 року та взимку 2021 року. У ході дослідження група вчених зафіксувала в коронавірусу 40 різних мутацій, 34 з яких відбулися в кінці спостережень.

Для оцінки імунної відповіді в пацієнтки взяли аналіз крові, який показав, що в плазмі не було зрілих B лімфоцитів. І тільки в одному зі зразків знайшли невелику кількість антитіл IgG.

У своєму дослідженні вчені під керівництвом Георгія Базикіна припустили, що коронавірус у жінки з лімфомою цілеспрямовано мутував, щоб уникнути T-клітинного імунітету, оскільки через онкологічне захворювання інші види імунітету в неї були ослаблені.

[ + – ] мутації коронавируса

Раніше Фокус повідомляв, що в Естонії створили спрей від коронавірусу. Препарат під назвою BioBlock успішно пройшов лабораторні дослідження, запатентований і дозволений до виробництва та продажу на території Естонії. Розробники препарату стверджують, що спрей здатний захистити від декількох мутацій COVID-19, у тому числі від коронавируса "Дельта".

Також Фокус розповідав, що Лямбда штам коронавируса навчився ховатися від імунітету. Група японських вчених встановила, що перуанський (лямбда) варіант коронавірусу надбав 8 ключових мутацій, які зробили його дуже заразним і малочутливим до антитіл.