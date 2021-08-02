Внучка Лукашенко вышла замуж: что известно о невесте

Президент Беларуси присутствовал на свадьбе и поздравил молодоженов. Имя избранника Виктории не разглашается.

Старшая внучка президента Беларуси Александра Лукашенко Виктория вышла замуж.

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Как сообщил Telegram-канал "Пул первого", на торжестве присутствовал и белорусский лидер, поздравивший молодоженов.

"Президент поздравляет старшую внучку Викторию и ее избранника с днем свадьбы. "Вы пишете вашу историю", – говорится в сообщении.

[ + – ] Сообщение о свадьбе

"Пул первого" утверждает, что ранее в сети была распространена недостоверная информация о том, что на свадьбу пригласили 400 человек. Канал пишет, что ресторан "Лебяжий", в котором проходило торжество, вмещает порядка 70 человек.

По информации, размещенной на сайте ресторана, данное заведение способно разместить 100 гостей.

[ + – ] Ресторан "Лебяжий"

Однако, данные о 400 гостях на свадьбе могут быть и не фейком, если учесть, что на территории ресторана есть еще и отдельно стоящий "Домик рыбака", о вместительности которого не сообщается.

Также церемония могла проходить на открытом воздухе в формате фуршета, в таком случае число гостей может отличаться от официально объявленного.

Сообщение "Пула первого" послужило ответом на публикацию белорусского активиста, блогера и фотографа Антона Мотолько, в которой тот заявил о "пьянке на 400 гостей".

Также Мотолько попросил присылать ему фотографии участников торжества.

[ + – ] Сообщение Антона Мотолько

Политолог Павел Усов назвал прошедшее мероприятие "свадьбой на костях и крови".

"Белорусов власть стращает НАТО и санкциями, система развязала полномасштабный террор против "врагов", а тут прям пиршество. По идее, на свадьбе должна быть вся его "дружина", – написал он.

[ + – ] Сообщение Павла Усова

Что известно о Виктории Лукашенко

Внучке президента Беларуси – 23 года. Она – старшая дочь сына Лукашенко Виктора.

В детстве Виктория пробовала сниматься в фильмах, на ее счету – две роли: Марины в киноленте "Гадание при свечах" и внучки деда Лехи в картине "На спине у черного кота".

[ + – ] Актриса Виктория Лукашенко

Виктория окончила гимназию №16 (Минск), а также платное отделение факультета международных отношений БГУ по специальности "Мировая экономика".

Белорусский информационно-сервисный интернет-портал TUT.BY сообщал в 2016 году, что внучка Лукашенко поступила на платное отделение факультета международных отношений БГУ. Однако, позже информация об этом исчезла из Сети, осталась лишь кэшированная версия новости.

[ + – ] Сообщение о Виктории Лукашенко

Отец девушки Виктор возглавляет Национальный олимпийский комитет Беларуси. Всего же у Лукашенко семеро внуков: четверо детей у сына Виктора и трое – у Дмитрия.

[ + – ] Семья Александра Лукашенко

Ранее Александр Лукашенко в ходе совещания по приоритетам внешней политики Беларуси охарактеризовал сложившуюся в мире ситуацию словом "война".

Также известно, что Лукашенко во время одного из своих выступлений обозвал Светлану Тихановскую "дурой" и "мерзавкой".