Внучка Лукашенко вышла замуж: что известно о невесте
Президент Беларуси присутствовал на свадьбе и поздравил молодоженов. Имя избранника Виктории не разглашается.
Старшая внучка президента Беларуси Александра Лукашенко Виктория вышла замуж.
Как сообщил Telegram-канал "Пул первого", на торжестве присутствовал и белорусский лидер, поздравивший молодоженов.
"Президент поздравляет старшую внучку Викторию и ее избранника с днем свадьбы. "Вы пишете вашу историю", – говорится в сообщении.
"Пул первого" утверждает, что ранее в сети была распространена недостоверная информация о том, что на свадьбу пригласили 400 человек. Канал пишет, что ресторан "Лебяжий", в котором проходило торжество, вмещает порядка 70 человек.
По информации, размещенной на сайте ресторана, данное заведение способно разместить 100 гостей.
Однако, данные о 400 гостях на свадьбе могут быть и не фейком, если учесть, что на территории ресторана есть еще и отдельно стоящий "Домик рыбака", о вместительности которого не сообщается.
Также церемония могла проходить на открытом воздухе в формате фуршета, в таком случае число гостей может отличаться от официально объявленного.
Сообщение "Пула первого" послужило ответом на публикацию белорусского активиста, блогера и фотографа Антона Мотолько, в которой тот заявил о "пьянке на 400 гостей".
Также Мотолько попросил присылать ему фотографии участников торжества.
Политолог Павел Усов назвал прошедшее мероприятие "свадьбой на костях и крови".
"Белорусов власть стращает НАТО и санкциями, система развязала полномасштабный террор против "врагов", а тут прям пиршество. По идее, на свадьбе должна быть вся его "дружина", – написал он.
Что известно о Виктории Лукашенко
Внучке президента Беларуси – 23 года. Она – старшая дочь сына Лукашенко Виктора.
В детстве Виктория пробовала сниматься в фильмах, на ее счету – две роли: Марины в киноленте "Гадание при свечах" и внучки деда Лехи в картине "На спине у черного кота".
Виктория окончила гимназию №16 (Минск), а также платное отделение факультета международных отношений БГУ по специальности "Мировая экономика".
Белорусский информационно-сервисный интернет-портал TUT.BY сообщал в 2016 году, что внучка Лукашенко поступила на платное отделение факультета международных отношений БГУ. Однако, позже информация об этом исчезла из Сети, осталась лишь кэшированная версия новости.
Отец девушки Виктор возглавляет Национальный олимпийский комитет Беларуси. Всего же у Лукашенко семеро внуков: четверо детей у сына Виктора и трое – у Дмитрия.
Ранее Александр Лукашенко в ходе совещания по приоритетам внешней политики Беларуси охарактеризовал сложившуюся в мире ситуацию словом "война".
Также известно, что Лукашенко во время одного из своих выступлений обозвал Светлану Тихановскую "дурой" и "мерзавкой".