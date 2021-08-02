Внучка Лукашенка вийшла заміж: що відомо про наречену

Президент Білорусі був присутній на весіллі та привітав молодят. Ім'я обранця Вікторії не розголошується.

Старша внучка президента Білорусі Олександра Лукашенка Вікторія вийшла заміж.

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Як повідомив Telegram-канал "Пул першого", на урочистостях був присутній і білоруський лідер, який привітав молодят.

"Президент вітає старшу внучку Вікторію та її обранця з днем весілля. "Ви пишете вашу історію", — йдеться в повідомленні.

[ + – ] Повідомлення про весілля

"Пул першого" стверджує, що раніше в мережі була поширена недостовірна інформація про те, що на весілля запросили 400 осіб. Канал пише, що ресторан "Лебединий", в якому проходило торжество, вміщує приблизно 70 осіб.

За інформацією, розміщеною на сайті ресторану, цей заклад здатний розмістити 100 гостей.

[ + – ] Ресторан "Лебединий"

Однак, дані про 400 гостей на весіллі можуть бути і не фейком, якщо врахувати, що на території ресторану є ще й окремий "Будиночок рибалки", про місткість якого не повідомляється.

Також церемонія могла проходити на відкритому повітрі у форматі фуршету, у такому випадку кількість гостей може відрізнятися від офіційно оголошеної.

Повідомлення "Пула першого" слугувало відповіддю на публікацію білоруського активіста, блогера і фотографа Антона Мотолько, в якій той заявив про "п'янку на 400 гостей".

Також Мотолько попросив надсилати йому фотографії учасників торжества.

[ + – ] Повідомлення Антона Мотолько

Політолог Павло Усов назвав минулий захід "весіллям на кістках і крові".

"Білорусів влада лякає НАТО і санкціями, система розв'язала повномасштабний терор проти "ворогів", а тут прям бенкет. По ідеї, на весіллі повинна бути вся його "дружина", — написав він.

[ + – ] Повідомлення Павла Усова

Що відомо про Вікторію Лукашенко

Онучці президента Білорусі — 23 роки. Вона — старша дочка сина Лукашенка Віктора.

У дитинстві Вікторія намагалася зніматися у фільмах, на її рахунку — дві ролі: Марини в кінострічці "Ворожіння при свічках" і внучки діда Льохи в картині "На спині у чорного кота".

[ + – ] Акторка Вікторія Лукашенко

Вікторія закінчила гімназію №16 (Мінськ), а також платне відділення факультету міжнародних відносин БДУ за фахом "Світова економіка".

Білоруський інформаційно-сервісний інтернет-портал TUT.BY повідомляв у 2016 році, що внучка Лукашенка вступила на платне відділення факультету міжнародних відносин БДУ. Однак, пізніше інформація про це зникла з мережі, залишилася лише кешована версія новини.

[ + – ] Повідомлення про Вікторію Лукашенко

Батько дівчини Віктор очолює Національний олімпійський комітет Білорусі. Всього ж у Лукашенка семеро онуків: четверо дітей у сина Віктора і троє — у Дмитра.

[ + – ] Сім'я Олександра Лукашенка

Раніше Олександр Лукашенко під час наради з пріоритетів зовнішньої політики Білорусі охарактеризував ситуацію в світі ситуацію словом "війна".

Також відомо, що Лукашенко під час одного зі своїх виступів обізвав Світлану Тихановську "дурепою" і "мерзотницею".