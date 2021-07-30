Лукашенко обізвав Тихановську дурепою і мерзотницею під час виступу (відео)

Опозиціонерка нібито сама прийшла до нього і попросила грошей, щоб поїхати до дітей після виборів.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів подробиці про від'їзд Світлани Тихановської в Литву в серпні 2020 року. Говорив він про це на зустрічі зі своїми чиновниками, повідомило агентство БЕЛТА.

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"Вона говорить, що її змусили. Це я сьогодні прочитав у доповіді, що її змусили виїхати з Білорусі та погрожували, що там ледве не дітей схоплять і ще чогось. Слухайте, діти для мене завжди вкрай, і ви це знаєте. Діти за батьків не повинні нести ось таку відповідальність", — заявив Лукашенко.

За його словами, Тихановська прийшла до начальника Оперативно-аналітичного центру при президенті Білорусі Андрія Павлюченка і попросила передати Лукашенку, що вона хоче виїхати.

"Я говорю: нехай їде", — сказав Лукашенко.

Він додав, що ця розмова була після того, як якісь "спецслужби" зібрали Координаційну раду опозиції в одному будинку і хотіли їх спалити там, щоб потім звинуватити владу Білорусі.

"І ця дурепа туди поперлися", — додав Лукашенко. Але "провокації вдалося запобігти".

Далі Лукашенко згадав, що цього ж дня або наступного Тихановська "прибігла" зі своїм проханням. "Я говорю: добре, передайте їй, МВС допоможе тобі виїхати до дітей. Ну їдь до дітей, ми розуміємо", — поділився він.

Після того, як Тихановська виїхала з країни, продовжував згадувати Лукашенко, вона сказала Павлюченку, що в неї немає грошей. "Я говорю йому: попроси (не буду говорити компанію, у державної компанії), скільки хоче, $15 тис., так? Дай $15 тис., нехай їде", — сказав він.

"І вона сьогодні говорить про те, що їй погрожували, дітей від неї забирали та інше. Мерзотниця. Вперше про неї говорю. Хоч із жінками не воюю", — заявив Лукашенко.

Нагадаємо, 9 серпня 2020 року в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з даними ЦВК, Лукашенко набрав 80,23% голосів, а Світлана Тихановська — 9,9%. У світі вибори не визнали. Лукашенка оголосили персоною нон грата. А Білорусь охопили протести, проти яких силовики застосовували водомети, гумові кулі та силу.

Отримавши нові дані протоколів, аналітики дійшли висновку, що Лукашенко набрав на виборах не 80,23% як каже ЦВК, а 34% або 1,8 млн голосів. Світлана Тихановська повинна була перемогти в першому турі, а ЦВК Білорусі спотворила дані виборів.