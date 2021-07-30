Лукашенко обозвал Тихановскую дурой и мерзавкой во время выступления (видео)

Оппозиционерка якобы сама пришла к нему и попросила денег, чтобы поехать к детям после выборов.

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал подробности об отъезде Светланы Тихановской в Литву в августе 2020 года. Говорил он об этом на встрече со своими чиновниками, сообщило агентство БЕЛТА.

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"Она говорит, что ее заставили. Это я сегодня прочитал в докладе, что ее заставили выехать из Беларуси и угрожали, что там чуть ли не детей схватят и еще чего-то. Слушайте, дети для меня всегда запредельно, и вы это знаете. Дети за родителей не должны нести вот такую ответственность", – заявил Лукашенко.

По его словам, Тихановская пришла к начальнику Оперативно-аналитического центра при президенте Беларуси Андрею Павлюченко и попросила передать Лукашенко, что она хочет уехать.

"Я говорю: пусть едет", – сказал Лукашенко.

Он добавил, что этот разговор был после того, как некие "спецслужбы" собрали Координационный совет оппозиции в одном доме и хотели их сжечь там, чтобы потом обвинить власть Беларуси.

"И эта дура туда поперлась", – добавил Лукашенко. Но "провокацию удалось предотвратить".

Далее Лукашенко вспомнил, что в этот же день или следующий Тихановская "прибежала" со своей просьбой. "Я говорю: хорошо, передайте ей, МВД поможет тебе выехать к детям. Ну едь к детям, мы понимаем", – поделился он.

После того, как Тихановская выехала из страны, продолжал вспоминать Лукашенко, она сказала Павлюченко, что у нее нет денег. "Я говорю ему: попроси (не буду говорить компанию, у государственной компании), сколько хочет, $15 тыс., да? Дай $15 тыс., пусть едет", – сказал он.

"И она сегодня говорит о том, что ей угрожали, детей от нее отнимали и прочее. Мерзавка. Первый раз о ней говорю. Хоть с женщинами не воюю", – заявил Лукашенко.

Напомним, 9 августа 2020 года в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,23% голосов, а Светлана Тихановская — 9,9%. В мире выборы не признали. Лукашенко объявили персоной нон грата. А Беларусь охватили протесты, против которых силовики применяли водометы, резиновые пули и силу.

Получив новые данные протоколов, аналитики пришли к выводу, что Лукашенко набрал на выборах не 80,23% как говорит ЦИК, а 34% или 1,8 млн голосов. Светлана Тихановская должна была победить в первом туре, а ЦИК Беларуси исказила данные выборов.