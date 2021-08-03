Покончили с жизнью уже четверо полицейских, защищавших Капитолий (фото)

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что все американцы в долгу перед этими офицерами.

Управление полиции округа Колумбия (США) сообщило в понедельник, 3 августа, что еще двое полицейских, отреагировавших на беспорядки 6 января в Капитолии, покончили жизнь самоубийством, в результате чего число самоубийств со стороны офицеров, охранявших здание, достигло четырех, сообщает Reuters.

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Офицер столичной полиции Гюнтер Хашида был найден мертвым в своем доме 29 июля. Хашида начал служить в столичном управлении полиции округа Колумбия в мае 2003 года.

Другой офицер, Кайл ДеФрейтаг был найден мертвым 10 июля, причиной его смерти также стало самоубийство. В отделении полиции он работал с ноября 2016 года.

Ранее офицеры полиции Джеффри Смит и Говард Либенгуд, защищавшие Капитолий, также покончили жизнь самоубийством.

[ + – ] Джеффри Смит [ + – ] Говард Либенгуд

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси выступила с заявлением, в котором назвала Хашиду героем, информирует Washington Post.

"(Он) рисковал своей жизнью, чтобы спасти наш Капитолий, сообщество Конгресса и нашу демократию. Все американцы в долгу перед ним за его великую доблесть, патриотизм и самоотверженное служение", – заявила она.

По данным CNВC, краудфандинговая страница, созданная для оплаты поминальной службы по Хашиде и поддержки его семьи, по состоянию на вечер, 2 августа собрала более 68 тыс долларов от более чем 1 500 жертвователей.

На странице GoFundMe, на которой запланировано пожертвование в размере 250 000 долларов, говорится, что Хашида "оставляет после себя любящую жену, сестру, троих детей и прекрасную семью".

[ + – ] Гюнтер Хашида

В онлайн-некрологе де Фрейтага говорится, что ему "нравились прогулки, походы, катание на мотоцикле, путешествовать, играть на барабанах, пробовать различные этнические блюда и он всегда знал, где лучше всего поесть".

"Кайл был добрым, у него были сообразительность и отличное чувство юмора, и он заставлял нас смеяться 26 лет", – сказано в некрологе.

[ + – ] Кайл ДеФрейтаг

Напомним, 6 января 2021 года сотни протестующих, поддерживающих президента Дональда Трампа, прорвались через барьеры по периметру Капитолия. Активисты собрались у здания, выступая против торжественного подсчета голосов выборщиков, которые должны были подтвердить победу Джо Байдена.

У входной двери в Палату представителей произошло вооруженное противостояние между правоохранителями и протестующими. Правоохранителям удалось освободить здание. В результате погибли четыре человека, еще один раненый полицейский скончался в больнице.

На следующий день после штурма главный демократ Сената Чак Шумер призвал к немедленному отстранению президента Дональда Трампа от занимаемой должности.