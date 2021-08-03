Покінчили із життям уже четверо поліцейських, які захищали Капітолій (фото)

Спікерка палати представників Ненсі Пелосі заявила, що всі американці в боргу перед цими офіцерами.

Управління поліції округу Колумбія (США) повідомило в понеділок, 3 серпня, що ще двоє поліцейських, які відреагували на заворушення 6 січня в Капітолії, покінчили життя самогубством, внаслідок чого кількість самогубств із боку офіцерів, які охороняли будівлю, досягла чотирьох, повідомляє Reuters.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Офіцер столичної поліції Гюнтер Хашида був знайдений мертвим у своєму будинку 29 липня. Хашида почав служити в столичному управлінні поліції округу Колумбія в травні 2003 року.

Інший офіцер, Кайл ДеФрейтаг був знайдений мертвим 10 липня, причиною його смерті також стало самогубство. У відділку поліції він працював із листопада 2016 року.

Раніше офіцери поліції Джеффрі Сміт і Говард Лібенгуд, які захищали Капітолій, також наклали на себе руки.

[ + – ] Джеффрі Сміт [ + – ] Говард Лібенгуд

Спікерка палати представників Ненсі Пелосі виступила із заявою, в якій назвала Хашида героєм, інформує Washington Post.

"(Він) ризикував своїм життям, щоб врятувати наш Капітолій, співтовариство Конгресу та нашу демократію. Усі американці в боргу перед ним за його велику доблесть, патріотизм і самовіддане служіння", — заявила вона.

За даними CNВC, краудфандингова сторінка, створена для оплати поминальної служби за Хашидом і підтримки його сім'ї, станом на вечір, 2 серпня, зібрала понад 68 тис доларів від понад 1 500 жертводавців.

На сторінці GoFundMe, на якій заплановано пожертвування в розмірі 250 000 доларів, говориться, що Хашида "залишає після себе люблячу дружину, сестру, трьох дітей і прекрасну сім'ю".

[ + – ] Гюнтер Хашида

В онлайн-некролозі де Фрейтага йдеться, що йому "подобалися прогулянки, походи, катання на мотоциклі, подорожувати, грати на барабанах, куштувати різні етнічні страви і він завжди знав, де найкраще поїсти".

"Кайл був добрим, у нього були кмітливість і відмінне почуття гумору, і він змушував нас сміятися 26 років", — сказано в некролозі.

[ + – ] Кайл ДеФрейтаг

Нагадаємо, 6 січня 2021 року сотні протестувальників, які підтримують президента Дональда Трампа, прорвалися через бар'єри по периметру Капітолію. Активісти зібралися біля будівлі, виступаючи проти урочистого підрахунку голосів вибірників, які повинні були підтвердити перемогу Джо Байдена.

Біля вхідних дверей в Палату представників сталося збройне протистояння між правоохоронцями та протестувальниками. Правоохоронцям вдалося звільнити будівлю. Унаслідок загинули чотири людини, ще один поранений поліцейський помер у лікарні.

На наступний день після штурму головний демократ Сенату Чак Шумер закликав до негайного відсторонення президента Дональда Трампа від обійманої посади.