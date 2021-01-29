"Вікінг", який штурмував Капітолій, готовий дати свідчення на слуханнях щодо імпічменту Трампа

Адвокат Джейкоба Ентоні Ченслі заявив, що його клієнт був "зачарований Трампом" і під час штурму Капітолію вважав, що діяв "на запрошення Трампа".

Видання Associated Press повідомило, що 33-річний житель Арізони Джейкоб Ентоні Ченслі, який під час штурму Капітолію був одягнений як вікінг, готовий дати свідчення проти Дональда Трампа на слуханнях щодо його імпічменту в Сенаті. Про це розповів адвокат Альберт Уоткінс.

Захисник Ченслі повідомив, що його клієнт раніше був "сильно зачарований Трампом" і йому здавалося, що під час штурму будівлі американського парламенту він діє "на запрошення 45-го президента США". "Вікінг" сподівався на те, що Трамп помилує його як одного зі своїх відданих прихильників. Однак амністії не було, і Ченслі "відчув, що Трамп його зрадив".

"Вікінг" розповів слідчим, що він довгий час був учасником мітингів прихильників Трампа і приїхав до Вашингтона "на прохання президента", який закликав всіх "патріотів" бути біля Капітолію в той день, коли стався його штурм.

Associated Press відзначає, що проти Трампа в процесі імпічменту можуть бути використані слова Ченслі і ще чотирьох учасників протесту, яким пред'явили федеральні звинувачення в зв'язку з заворушеннями.

Зазначимо, 10 січня стало відомо, що Ченслі висунули ряд звинувачень.

Нагадаємо, 6 січня, близько 13:00 по східноєвропейському часу сотні протестувальників, які підтримують президента Дональда Трампа, прорвалися через бар'єри по периметру Капітолію. Активісти зібралися біля Капітолію, виступаючи проти урочистого підрахунку голосів виборців, який повинен був підтвердити перемогу Джо Байдена.

Близько 15:00 біля вхідних дверей до Палати представників сталося збройне протистояння між правоохоронцями та протестувальниками. Правоохоронцям вдалося звільнити будівлю. В результаті загинули чотири людини, ще один поранений поліцейський помер в лікарні.

Наступного дня після штурму Капітолію, 7 січня, головний демократ Сенату Чак Шумер закликав до негайного усунення президента Дональда Трампа від займаної посади.

Документ про імпічмент Трампу Палата представників Конгресу США оприлюднила ще 11 січня. У ньому на той момент ще чинного президента США позначили, як "загрозу для конституції, демократії і нацбезпеки США", через "підбурювання" останнього до безладів на Капітолійському пагорбі.

У Сенаті США розгляд питання про імпічмент Трампу має відбутися 9 лютого.