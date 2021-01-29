Штурмовавший Капитолий "викинг" готов дать показания на слушаниях по импичменту Трампа

Адвокат Джейкоба Энтони Ченсли заявил, что его клиент был "очарован Трампом" и во время штурма Капитолия считал, что действовал "по приглашению Трампа".

Издание Associated Press рассказало, что 33-летний житель Аризоны Джейкоб Энтони Ченсли, который во время штурма Капитолия был одет как викинг, готов дать показания против Дональда Трампа на слушаниях по его импичменту в Сенате. Об этом рассказал адвокат Альберт Уоткинс.

Защитник Ченсли сообщил, что его клиент ранее был "сильно очарован Трампом" и ему казалось, что во время штурма здания американского парламента он действует "по приглашению 45-го президента США". "Викинг" надеялся на то, что Трамп помилует его как одного из своих преданных сторонников. Однако амнистии не последовало, и Ченсли "почувствовал, что Трамп его предал".

"Викинг" рассказал следователям, что он долгое время был участником митингов сторонников Трампа и приехал в Вашингтон "по просьбе президента", который призвал всех "патриотов" быть у Капитолия в тот день, когда произошел его штурм.

Associated Press отмечает, что против Трампа в процессе импичмента могут быть использованы слова Ченсли и еще четырех участников протеста, которым предъявили федеральные обвинения в связи с беспорядками.

Отметим, 10 января стало известно, что Ченсли предъявили ряд обвинений.

Напомним, 6 января, около 13:00 по восточноевропейскому времени сотни протестующих, поддерживающих президента Дональда Трампа, прорвались через барьеры по периметру Капитолия. Активисты собрались у Капитолия, выступая против торжественного подсчета голосов выборщиков, которые должны подтвердить победу Джо Байдена.

Около 15:00 у входной двери в Палату представителей произошло вооруженное противостояние между правоохранителями и протестующими. Правоохранителям удалось освободить здание. В результате погибли четыре человека, еще один раненый полицейский скончался в больнице.

На следующий день после штурма Капитолия, 7 января, главный демократ Сената Чак Шумер призвал к немедленному отстранению президента Дональда Трампа от занимаемой должности.

Документ об импичменте Трампу Палата представителей Конгресса США обнародовала еще 11 января. В нем на тот момент еще действовавшего президента США обозначили, как "угрозу для конституции, демократии и нацбезопасности США", в связи "подстрекательствами" последнего к беспорядкам на Капитолийском холме.

В Сенате США рассмотрение вопроса об импичменте Трампу должно состояться 9 февраля.