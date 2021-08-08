"Крипта цивилизации", капсулы времени и набедренная повязка Христа: где хранят письма в будущее

Закладка капсул времени стала одним из главных трендов XX века, хотя эта традиция существует уже сотни лет. Вспоминаем наиболее яркие примеры таких посланий.

Письмо славы: Львов 1970 — 2021

Во Львове во время недавнего демонтажа советского Монумента славы нашли капсулу времени, заложенную туда в 1970 году создателями памятника. Сотрудники музея "Территория террора", куда перенесли монумент, открыли послание к потомкам: внутри оказались два списка. В одном значится 108 имен — это "передовики производства Львовского паровозовагоноремонтного завода". Во втором указаны 54 человека — "передовики производства, ветераны труда и войны, участники освобождения и восстановления промышленности Львова". Капсула времени станет одним из экспонатов "Территории террора".

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[ + – ] 108 имен в списке — это "передовики производства Львовского паровозовагоноремонтного завода

• Лидеры по количеству оставленных временных капсул — США и Советский Союз

• В СССР датой вскрытия посланий чаще всего назначали 7 ноября 2017 года, то есть столетие Октябрьской революции

Первая капсула: Нью-Йорк, 1939

Первую официальную капсулу времени создала электрическая компания Westinghouse Electric для Международной выставки 1939 года в Нью-Йорке. Она представляет собой полый цилиндр весом 800 фунтов (363 кг) и длиной 2,3 м. В капсулу поместили 35 предметов, характеризующих эпоху, в том числе катушку ниток, шариковую ручку, целлулоидного пупса, книгу бухгалтерского учета, пузырек с семенами, микроскоп, 15-минутную кинохронику и микрофильм. Положили в цилиндр и письма современников, в том числе Альберта Эйнштейна.

"Посылку" зарыли в парке Flushing Meadows на глубине 15 м.

[ + – ] Американцы в капсулу поместили 35 предметов, характеризующих эпоху Фото: Getty Images

• Изначально послание потомкам планировали назвать "временной бомбой" (time bomb), но потом остановились на более нейтральном варианте — "капсула времени"

• По задумке создателей, капсулу должны открыть через 5 тыс. лет, то есть в 6939 году

Записка в статуе Христа: Испания, 1777 — 2017

В декабре 2017 года в Испании во время реставрации статуи Иисуса Христа на­шли письмо капеллана Хоакина Мингеса, датированное 1777 годом.

Священник дал подробную информацию о создателе статуи, а также описал быт того времени.

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В документе перечисляются распространенные в тот период болезни — малярия и брюшной тиф, а также любимые развлечения местных жителей — карты и игры с мячом.

"Суд находится в Мадриде, для новостей есть почта и газета, действует инквизиция, не терпящая прегрешений против Церкви Господней", — написал священник потомкам.

[ + – ] "Суд находится в Мадриде, для новостей есть почта и газета, действует инквизиция"

• Набедренная повязка Христа оказалась съемной, а послание было спрятано в задней части статуи

• Оригинал документа находится в архиве архиепархии Бургоса, а из письма сделали копию и поместили обратно в статую

Склеп времени вскроют в 8113 году

Самой большой временной капсулой считается склеп, созданный Торнуэллом Джейкобсом, профессором Университета Оглторпа из американского штата Джорджия. Его так впечатлила сохранность усыпальниц фараонов, что он создал собственное хранилище, назвав его "Крипта цивилизации". Кабинет университета, находящийся ниже уровня земли, запечатали в мае 1940 года. Джейкобс собрал в нем разнообразные предметы. Ученый завещал распечатать склеп в 8113 году.

[ + – ] Так выглядит "Крипта цивилизации" изнутри

• В Крипте хранятся записи голосов Адольфа Гитлера, Иосифа Сталина, Бенито Муссолини и Франклина Рузвельта

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