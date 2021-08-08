"Крипта цивілізації", капсули часу та пов'язка на стегнах Христа: де зберігають листи в майбутнє

Закладання капсул часу стало одним із головних трендів XX століття, хоча ця традиція існує вже сотні років. Згадуємо найбільш яскраві приклади таких послань.

Лист слави: Львів 1970 — 2021

У Львові під час нещодавнього демонтажу радянського Монумента слави знайшли капсулу часу, закладену туди в 1970 році творцями пам'ятника. Співробітники музею "Територія терору", куди перенесли монумент, відкрили послання нащадкам: усередині опинилися два списки. В одному значиться 108 імен — це "передовики виробництва Львівського паровозовагоноремонтного заводу". У другому вказані 54 людини — "передовики виробництва, ветерани праці та війни, учасники визволення і відновлення промисловості Львова". Капсула часу стане одним з експонатів "Території терору".

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[ + – ] 108 імен у списку — це "передовики виробництва Львівського паровозовагоноремонтного заводу

• Лідери за кількістю залишених тимчасових капсул — США та Радянський Союз

• В СРСР датою розкриття послань найчастіше призначали 7 листопада 2017 року, тобто століття Жовтневої революції

Перша капсула: Нью-Йорк, 1939

Першу офіційну капсулу часу створила електрична компанія Westinghouse Electric для Міжнародної виставки 1939 року в Нью-Йорку. Вона являє собою порожнистий циліндр вагою 800 фунтів (363 кг) і довжиною 2,3 м. У капсулу помістили 35 предметів, що характеризують епоху, зокрема котушку ниток, кулькову ручку, целулоїдного пупса, книгу бухгалтерського обліку, пляшечку з насінням, мікроскоп, 15-хвилинну кінохроніку і мікрофільм. Поклали в циліндр і листи сучасників, зокрема Альберта Ейнштейна.

"Посилку" зарили в парку Flushing Meadows на глибині 15 м.

[ + – ] Американці в капсулу помістили 35 предметів, що характеризують епоху Фото: Getty Images

• Спочатку послання нащадкам планували назвати "тимчасовою бомбою" (time bomb), але потім зупинилися на більш нейтральному варіанті — "капсула часу"

• За задумом творців, капсулу повинні відкрити через 5 тис. років, тобто в 6939 році

Записка в статуї Христа: Іспанія, 1777 — 2017

У грудні 2017 року в Іспанії під час реставрації статуї Ісуса Христа знайшли лист капелана Хоакіна Мінгеса, датований 1777 роком.

Священик дав детальну інформацію про творця статуї, а також описав побут того часу.

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У документі перераховуються поширені в той період хвороби — малярія і черевний тиф, а також улюблені розваги місцевих жителів — карти та ігри з м'ячем.

"Суд знаходиться в Мадриді, для новин є пошта і газета, діє інквізиція, яка не терпить гріхів проти Церкви Господньої", — написав священик нащадкам.

[ + – ] "Суд знаходиться в Мадриді, для новин є пошта і газета, діє інквізиція"

• Пов'язка на стегнах Христа виявилася знімною, а послання було заховане в задній частині статуї

• Оригінал документа знаходиться в архіві архієпархії Бургос, а з листа зробили копію й повернули назад у статую

Склеп часу розкриють у 8113 році

Найбільшою тимчасовою капсулою вважається склеп, створений Торнуеллом Джейкобсом, професором Університету Оглторп з американського штату Джорджія. Його так вразило збереження усипальниць фараонів, що він створив власне сховище, назвавши його "Крипта цивілізації". Кабінет університету, що знаходиться нижче рівня землі, запечатали в травні 1940 року. Джейкобс зібрав у ньому різноманітні предмети. Учений заповідав відкрити склеп у 8113 році.

[ + – ] Так виглядає "Крипта цивілізації" зсередини

• У Крипті зберігаються записи голосів Адольфа Гітлера, Йосипа Сталіна, Беніто Муссоліні та Франкліна Рузвельта

• У 1990 році капсула потрапила в Книгу рекордів Гіннеса як "перша успішна спроба зберегти записи нашої культури"