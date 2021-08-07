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В Польше строители случайно раскопали чумное захоронение (фото)

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Чумное захоронение, могила
Фото: Facebook | Источник фото: сообщество Miasto Mikołajki

Во время эпидемии чумы людей в Миколайках закапывали целыми семьями. Теперь ученым предстоит их безопасно перезахоронить.

В Польше строители случайно раскопали захоронение людей, погибших от чумы в 18 веке. Об этом пишет местное издание Wydarzenia.

Рабочие наткнулись на человеческие останки в городе Миколайки Вармино-Мазурского воеводства, когда строили жилой комплекс. Они остановили работы и обратились к ученым, которые повели раскопки и обнаружили поселения эпохи неолита и римского периода, а также два кладбища. Одно из них датируется 18 веком, когда смертоносная чума пронеслась по Мазурии — исторической области на северо-востоке Польши.

Как рассказала президент научного фонда Даджна Ежи Окулич-Козарина Агнешка Яремек, сохранились письменные упоминания о том, что на кладбище рядом с церковью не хватало места, поэтому в 1710-1711 годах людей хоронили по дороге в Мронгово. По мнению археологов, они наткнулись на то самое место. Спустя несколько недель работы они нашли в 60 могилах останки около сотни человек, погибших от чумы. Во многих случаях людей закапывали целыми семьями.

"После чумы рядом с могилами жертв этой болезни хоронили других погибших. Предположительно, здесь могли происходить захоронения до начала XIX века — Они отличаются от захоронений жертв чумы, менее организованы, многослойны", — отметила Агнешка Яремек.

Она добавила, что кости отправят на антропологический анализ и различные экспертизы. После завершения исследований останки планируют перезахоронить, скорее всего, их закопают в братской могиле.

Раскопки, чумное захоронение
Археологические раскопки на месте древнего кладбища в Польше
Раскопки, чумное захоронение
Археологические раскопки на месте древнего кладбища в Польше
Раскопки, чумное захоронение
Археологические раскопки на месте древнего кладбища в Польше
Раскопки, чумное захоронение
Человеческие останки на чумном кладбище
Раскопки, чумное захоронение
Археологи на раскопках в Миколайках
Раскопки, чумное захоронение
Человеческие останки на чумном кладбище
Раскопки, чумное захоронение
Археологи в поисках артефактов
Раскопки, чумное захоронение
Человеческие останки на чумном кладбище
Раскопки, чумное захоронение
Человеческие останки на чумном кладбище
Раскопки, чумное захоронение
Раскопки, чумное захоронение
Раскопки, чумное захоронение
Раскопки, чумное захоронение
Раскопки, чумное захоронение
Раскопки, чумное захоронение
Раскопки, чумное захоронение
Раскопки, чумное захоронение
Раскопки, чумное захоронение

Во время раскопок в Миколайках археологи нашли также останки городища, которое существовало около 4 тысяч лет назад и продержалось до времен Римской Империи. В земле сохранились артефакты той эпохи, включая бусины из синего стекла и осколки керамической посуды. Ученые предполагают, что для поселения выбрали из-за близости озера и удобного небольшого холма. В период римского влияния и так называемой богачевской культуры оно могло занимать площадь около 3-5 тысяч квадратных метров.

Бубонная чума стала причиной нескольких смертельных эпидемий в Средневековье. Самая страшная из них, названная "Черной смертью" прокатилась по Европе в 14 веке — примерно в 1320-х и 1330-х годах она вспыхнула в Восточной Европе, а в 1346 году попала в Крым. В 1348 году от бубонной чумы погибли примерно 15 миллионов человек, что на тот момент составляло четверть всех европейцев.

Польшу эпидемия поразила в 1351 году, примерно в то же время она проникла из Прибалтики в Киев, Чернигов, Переяслав и некоторые города на территории современной России. В 18 веке в России произошла еще одна вспышка чумы, которую занесли из Османской империи.

Ранее стало известно о вспышке бубонной чумы в Китае и Монголии. 1 июля в провинции Ховд неподалеку от российской границы зафиксировали два случая заболевания. Столицу региона и район, в котором жили больные, закрыли на карантин.

Писали также, что ученые разработали новую вакцину от чумы, которую готовят к испытаниям на людях. Препарат основан на технологии вакцин против коронавируса.