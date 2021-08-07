В Польше строители случайно раскопали чумное захоронение (фото)

Во время эпидемии чумы людей в Миколайках закапывали целыми семьями. Теперь ученым предстоит их безопасно перезахоронить.

В Польше строители случайно раскопали захоронение людей, погибших от чумы в 18 веке. Об этом пишет местное издание Wydarzenia.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Рабочие наткнулись на человеческие останки в городе Миколайки Вармино-Мазурского воеводства, когда строили жилой комплекс. Они остановили работы и обратились к ученым, которые повели раскопки и обнаружили поселения эпохи неолита и римского периода, а также два кладбища. Одно из них датируется 18 веком, когда смертоносная чума пронеслась по Мазурии — исторической области на северо-востоке Польши.

Как рассказала президент научного фонда Даджна Ежи Окулич-Козарина Агнешка Яремек, сохранились письменные упоминания о том, что на кладбище рядом с церковью не хватало места, поэтому в 1710-1711 годах людей хоронили по дороге в Мронгово. По мнению археологов, они наткнулись на то самое место. Спустя несколько недель работы они нашли в 60 могилах останки около сотни человек, погибших от чумы. Во многих случаях людей закапывали целыми семьями.

"После чумы рядом с могилами жертв этой болезни хоронили других погибших. Предположительно, здесь могли происходить захоронения до начала XIX века — Они отличаются от захоронений жертв чумы, менее организованы, многослойны", — отметила Агнешка Яремек.

Она добавила, что кости отправят на антропологический анализ и различные экспертизы. После завершения исследований останки планируют перезахоронить, скорее всего, их закопают в братской могиле.

[ + – ] Археологические раскопки на месте древнего кладбища в Польше [ + – ] Археологические раскопки на месте древнего кладбища в Польше [ + – ] Археологические раскопки на месте древнего кладбища в Польше [ + – ] Человеческие останки на чумном кладбище [ + – ] Археологи на раскопках в Миколайках [ + – ] Человеческие останки на чумном кладбище [ + – ] Археологи в поисках артефактов [ + – ] Человеческие останки на чумном кладбище [ + – ] Человеческие останки на чумном кладбище

Во время раскопок в Миколайках археологи нашли также останки городища, которое существовало около 4 тысяч лет назад и продержалось до времен Римской Империи. В земле сохранились артефакты той эпохи, включая бусины из синего стекла и осколки керамической посуды. Ученые предполагают, что для поселения выбрали из-за близости озера и удобного небольшого холма. В период римского влияния и так называемой богачевской культуры оно могло занимать площадь около 3-5 тысяч квадратных метров.

Бубонная чума стала причиной нескольких смертельных эпидемий в Средневековье. Самая страшная из них, названная "Черной смертью" прокатилась по Европе в 14 веке — примерно в 1320-х и 1330-х годах она вспыхнула в Восточной Европе, а в 1346 году попала в Крым. В 1348 году от бубонной чумы погибли примерно 15 миллионов человек, что на тот момент составляло четверть всех европейцев.

Польшу эпидемия поразила в 1351 году, примерно в то же время она проникла из Прибалтики в Киев, Чернигов, Переяслав и некоторые города на территории современной России. В 18 веке в России произошла еще одна вспышка чумы, которую занесли из Османской империи.

Ранее стало известно о вспышке бубонной чумы в Китае и Монголии. 1 июля в провинции Ховд неподалеку от российской границы зафиксировали два случая заболевания. Столицу региона и район, в котором жили больные, закрыли на карантин.

Писали также, что ученые разработали новую вакцину от чумы, которую готовят к испытаниям на людях. Препарат основан на технологии вакцин против коронавируса.